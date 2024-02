Coluna Pensar a Cidade, Jornal do Comércio, 14/02/2024 A coluna Pensar a Cidade deu início a uma série de reportagens sobre reciclagem em Porto Alegre. A primeira mostra que as cooperativas de catadores - reconhecidas como Unidades de Triagem (UTs) - estão incorporadas ao ciclo da gestão de resíduos. É devido a este trabalho, que a prefeitura consegue encaminhar para a reciclagem 2,1% do total de resíduos que recolhe nas ruas (). O lixo é uma commodity, uma moeda circular que garantirá a sobrevivência humana planetária. (Simone Reis)

Investimentos

Anuário de Investimentos, JC, 12/02/2024 As enchentes que atingiram a região do Vale do Taquari, em 2023, não foram tão graves para a empresa Girando Sol, de Arroio do Meio, devido à localização da fábrica, que impediu que a empresa sofresse com os piores efeitos da enxurrada. Assim, após ajudar a comunidade, os planos de investimento avançam. Apenas em 2023 foram R$ 52 milhões aportados. E para 2024, a previsão de aportes é de R$ 72 milhões (). Uso bastante os produtos. Nem sabia que era de Arroio do Meio. Parabéns pela matéria! (Rudimar Giehl)

Infraestrutura

Caderno Logística, 06/02/2024 A tecnologia 5G enfrenta um entrave para sua expansão. A falta de legislações atualizadas impede a instalação da infraestrutura necessária para a melhoria do sinal. Hoje, apenas 399 dos municípios brasileiros (7,16% do total) atualizaram as leis de antenas locais à tecnologia (). Mas isso é comum. Quando o 3G foi lançado também haviam poucos recursos para tal tecnologia, da mesma forma como o 4G e, com o 5G, evidentemente, não seria diferente. E a próxima tecnologia que vier será igual. Em regiões subdesenvolvidas é isso aí mesmo. (Larissa Montesco)

Varejo

Coluna Minuto Varejo, JC, 14/02/2024 A nova loja do atacarejo do grupo Carrefour, grupo francês que é o maior varejista do Brasil, teve abertura antecipada em Cachoeirinha, município da Região Metropolitana de Porto Alegre. A loja que abriu nesta quinta-feira sucede o hipermercado Carrefour (). Tá certo, eles precisam antecipar o inevitável. A concorrência aqui no sul está absurda, e quem não se superar, vai ficar no passado! (Diego Campos)

