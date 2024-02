Até o ano de 2033, conforme o Marco do Saneamento, a cobertura de atendimento para a coleta e o tratamento de esgoto deve chegar a 90% da população brasileira. Esta realidade, no entanto, está bem distante de acontecer no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Hoje, apenas 24% das pessoas têm acesso aos serviços. Em algumas praias, o mau cheiro das águas que desembocam na areia levanta questionamentos sobre se é apenas esgoto pluvial ou se está misturado com cloacal (Jornal do Comércio, 31/01/2024). A natureza está sendo destruída. Depois acham que as tempestades, as mudanças climáticas são castigo de alguma divindade. É o planeta, usado e abusado sem limite. (Nell Morato)