O governo do Estado protocolou, no dia 16 de novembro, em regime de urgência, um projeto para aumentar a alíquota básica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de 17% para 19,5%. Caberá à Assembleia Legislativa avaliar o tema (Jornal do Comércio, 17/11/2023). A mesma fórmula da ruína. Ao invés de gerir, otimizar recursos e estrutura em prol a qualificação da economia, seguem na elevação de custos para a população com a taxação e o aumento de impostos. Lamentável, pois o RS já tem, por questões geográficas, desvantagens logísticas, e segue afundando "o barco". (Gustavo Grings)