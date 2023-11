Eloína Ferraz, a inesquecível vedete do Teatro de Revista, ganhou uma biografia. Em suas ricamente ilustradas páginas, o livro traça a trajetória de uma jovem que, saindo do ambiente conservador do Rio Grande do Sul, aterrissou na efervescente Copacabana dos anos 1950 convertendo-se em uma das vedetes mais proeminentes de sua geração. Hoje, aos 86 anos, Eloína vive em Porto Alegre (Reportagem Cultural, Caderno Viver, Jornal do Comércio, 10/11/2023). Muito boa a Reportagem Cultural "Eloína Big Star". Interessantíssima, reveladora, informativa. Aprecio muito a competência do JC ao destacar e desvendar cenários, fatos e nuances que constituem a nossa memória social e cultural, fortalecendo-a e enriquecendo-a. Parabéns. (Pedro Luiz S. Osório)