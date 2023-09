Uma consultoria contratada pela prefeitura de Porto Alegre para a revisão do Plano Diretor elaborou um novo conceito para a classificação do território de acordo com as características de ocupação, já que a cidade não está distribuída de forma homogênea, isto é, há maior concentração de pessoas e construções (densidade) em algumas regiões e mais áreas livres em outras (Coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, 18/09/2023). Apuro técnico e importância do tema. Essa coluna é a melhor da cidade sobre sustentabilidade. (Paulo Renato Menezes)

Pensar a cidade II

Gostaria de saber quanto a prefeitura está pagando pelo relatório dessa consultoria, algo que poderia ter sido feito pelos meus alunos de quarto semestre. (Theo Soares de Lima)

Pensar a cidade III

A colunista Bruna Suptitz sempre atualizada sobre tópicos importantes para os cidadãos que precisam sim participar das decisões sobre a cidade. Quem vivencia a cidade, o transporte, as ruas, têm mais experiência do que muitos técnicos e pode ajudar a fazer de Porto Alegre um lugar melhor para viver. (Suzana Macedo de Azevedo)

Pensar a cidade IV

A coluna tem abordagens muito qualificadas, em uma área complexa, que é o planejamento urbano. (Luiz Gomes)

Editorial

O Editorial de 18/09/2023 do Jornal do Comércio é "cirúrgico", pontual, excelente. Realmente, contrariando a máxima que "é mais fácil prevenir do que remediar", não temos no Brasil a cultura da prevenção e a tragédia no Vale do Taquari é uma mostra do que a natureza é capaz. Os governos que se sucedem (municipais, estaduais e federal) preferem ações emergenciais. Até quando? (Ignacio Mahfuz)

Eventos climáticos

Eventos climáticos extremos cada vez mais acontecem: tempestades no sul do Brasil, terremoto no Marrocos, enchentes na Líbia, tornado de fogo na Califórnia e na Indonésia. A humanidade precisa rever o uso do planeta urgentemente. (Julia Soardi)

Língua portuguesa

"Voltamos em um minuto" é o clássico bordão usado todos os dias por apresentadores de telejornais para anunciar o próximo bloco de notícias após os comerciais. Ora estão referindo-se a algo futuro, nem que seja por minutos; então o correto seria "voltaremos" e não "voltamos", que é modo verbal indicativo do presente ou do passado como sempre aprendemos desde o primeiro grau do ensino. (Lauro de Wallau)