Hidrovias gaúchas

Jornal do Comércio, 24/04/2023 A movimentação de cargas pela hidrovia gaúcha vive hoje um impasse. Uma taxa fixada desde 15 de março pela Portos RS pode inviabilizar o uso do modal, segundo alertam empresas de navegação interior. Para alguns navios, o valor para ingresso no porto rio-grandino fica em cerca de R$ 8 mil, porém, algumas dessas embarcações chegam a acessar o complexo de Rio Grande oito vezes por mês (). O governo do RS, ao invés de reduzir taxas e impostos para fomentar o Estado, faz o contrário, querendo arrecadar cada vez mais. É lamentável! (Alexandre Cunha Krause)

Estiagem no RS

O Rio Grande do Sul, especialmente São Gabriel, passou por nove meses de estiagem. A situação é angustiante, principalmente na zona rural, onde não há água para beber e tampouco para o gado se hidratar. Em São Gabriel, a prefeitura tem levado água para as pessoas que residem no interior. Essa situação vem se arrastando há bastante tempo. O pasto amarelou e os rios secaram e, com isso, as perdas são enormes. Há um velho ditado popular: "se o campo vai mal, a cidade pior ainda". Os produtos e os hortifrutigranjeiros estão em alta em face da grande estiagem que assola a região da Campanha. (Guido Ávila, jornalista de São Gabriel)

JC 90 anos

Em meu nome e em nome da Gerdau, recebam nossos parabéns pelos 90 anos de trabalho e dedicação do Jornal do Comércio. Faço votos que esse importante veículo da imprensa gaúcha tenha sempre pleno êxito. (Frederico Carlos Gerdau Johannpeter)

JC 90 anos II

O Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul congratula o Jornal do Comércio pela passagem dos seus 90 anos de fundação. Tempo em que se consolidou no segmento contábil / econômico / financeiro, tornando-se leitura diária dos profissionais da contabilidade. (Márcio Schuch Silveira, presidente do Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul - CRC-RS)

JC 90 anos III

Há nove décadas, o Jornal do Comércio se consolida como um veículo jornalístico independente, que carrega consigo as diretrizes da boa comunicação. Com apuração, trato e talento, informa os gaúchos e fomenta a indústria do nosso estado, a força motriz do desenvolvimento. (Marcus Vinícius de Almeida, deputado estadual - PP)

JC 90 anos IV

O Jornal do Comércio também registra e agradece mensagens de: Santa Casa de Porto Alegre, Universidade Feevale, CIEE-RS, CEEE Grupo Equatorial Energia e João Carlos da Silva.