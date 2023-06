Jornal do Comércio, 18/05/2023 Reclamações sobre a mobilidade urbana são frequentes em Porto Alegre. Ruas estreitas, com carros estacionados dos dois lados, prejudicam o fluxo de quem trafega por algumas vias e, quando há um veículo maior, como ônibus ou caminhão, interrompe a passagem (). A engenharia de trânsito de Porto Alegre é da década de 1940. Os envolvidos na mobilidade estão aquém do desejado. Vide Nilo Peçanha, que está em obra há três anos. (Cesar Pereira)

Mobilidade II

Há anos não entendo como a EPTC não resolveu esse problema. A solução é simples: permitir somente um dos lados para estacionar, colocando placas. (André Pereira)

JC 90 anos

O município de São Borja congratula o JC pela celebração de seus 90 anos de história consolidada em serviços prestados, pela tradição valorosa e seriedade em bem informar. O JC é um patrimônio do povo gaúcho. Parabéns! (Eduardo Bonotto, prefeito de São Borja - PP)

JC 90 anos II

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul, presta sua homenagem por mais um ano de história do JC, trajetória que é marcada pelo trabalho sério de levar informação à sociedade, contribuindo decisivamente para a democracia e o Estado Democrático de Direito. (Leonardo Lamachia, presidente da OAB/RS)

JC 90 anos III

