GeraçãoE nos bairros

Caderno Geração E, Jornal do Comércio, 18/05/2023 O lazer ao ar livre é a essência do bairro Farroupilha. O Parquinho da Redenção, uma concessão pública da prefeitura de Porto Alegre, há anos instalado no local, faz parte da memória de muitos porto-alegrenses, cujas brincadeiras na roda-gigante, no carrinho bate-bate ou no minhocão despertam lembranças nostálgicas (). Adorei a reportagem. Muitas lembranças boas! (Fernanda Costa)

Mobilidade urbana

JC, 18/05/2023 Reclamações sobre a mobilidade urbana são frequentes entre os cidadãos de Porto Alegre. Ruas estreitas, com carros estacionados dos dois lados, prejudicam o fluxo de quem trafega por muitas vias da Capital. Assim muitos veículos não conseguem transitar com fluidez nas vias e, quando há um maior, como ônibus ou caminhão, interrompe a passagem (). A engenharia de trânsito de Porto Alegre é da década de 1940. Os envolvidos na mobilidade e nas obras estão aquém do desejado. Vide Nilo Peçanha, que está em obra há três anos. (Cesar Pereira)

JC 90 anos

Parabéns ao Jornal do Comércio e sua equipe. O JC celebra seus 90 anos e eu os meus 40. Minha relação com o jornal começa na tenra idade, quando meu avô Ivo Lampert - bancário dos tempos do antigo do Sul Brasileiro - sempre muito informado e perspicaz, assinava o JC para acompanhar as últimas notícias da economia do Estado. O JC é mais do que um jornal, é uma referência para nós gaúchos; é um farol que aponta os rumos dos negócios no RS. Ilumina os caminhos do comércio, da indústria e da agricultura gaúcha. Desejo vida longa e um feliz aniversário à empresa. (Luis Antonio Lampert Dornelles)

Transportar riquezas é missão da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), mas veicular informações precisas e dotadas de credibilidade é a marca do Jornal do Comércio há quase um século. Foi mediante o compromisso com a apuração dos fatos e com a transparência editorial que este veículo conquistou a assiduidade dos leitores do nosso Estado. JC, parabéns pelos 90 anos de história e protagonismo no Rio Grande do Sul. (Luiz Fernando Záchia, presidente da EGR)

A história do Jornal do Comércio vem sendo trilhada, há nove décadas, ao lado do setor produtivo gaúcho. Suas páginas refletem a pujança do Rio Grande do Sul, o desenvolvimento da nossa gente, os desafios e também a inovação, que nos move. Parabenizo todo o time do JC pela trajetória de sucesso! (Marcelo Bertoluci, ex-presidente da OAB-RS)

O escritório Laís Lucas Advogados Associados cumprimenta o Jornal do Comércio pelo aniversário de 90 anos. Admiramos este veículo que sempre primou pelo exercício da justiça e da democracia ao levar conteúdo de qualidade a todos os gaúchos. (Laís Machado Lucas, advogado)