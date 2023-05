Jornal do Comércio, 17/05/2023 A proposta de reajuste de 18%, escalonado em três anos, para a cúpula do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça Militar), Ministério Público (MP), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Defensoria Pública do Rio Grande do Sul foi aprovada no dia 16 de maio pela Assembleia Legislativa. O impacto financeiro total com os reajustes será de R$ 387,19 milhões ao fim dos três anos (). Esses 300 milhões é o que necessitamos para o asfaltamento da RS-630, que liga são Gabriel a Dom Pedrito, atravessando uma região com PIB de milhões. A estrada é intransitável, com suas pontes de madeira de mão única que quase não suportam o trânsito de carretas que puxam a enorme safra agrícola da região. Porém, preferem sustentar os luxos dos privilegiados enquanto o povo sofre. (Alexander Vione)

Reajuste no Judiciário II

O quê, R$ 18,00? Não acredito, pensei que era, mas é 18%. (Marli Gunthner)

Reajuste no Judiciário III

Serão R$ 120 milhões por ano? Não pode ser verdade. Que absurdo! (Leandro Duarte Dutra)

Começo de Conversa

Começo de Conversa, JC, 16/05/2023 Mais um casarão antigo foi demolido na rua Gonçalo de Carvalho, nos fundos do Shopping Total, em Porto Alegre (). Porto Alegre sem história, sem memória, sem prédios antigos! Que triste isso! (Eglete Rodrigues)

Varejo

Coluna Minuto Varejo, JC, 18/05/2023 A TaQi irá fechar 17 lojas até o fim de maio. A bandeira pertence ao grupo Herval, que também é dona da Iplace, varejo licenciado da Apple no Brasil. Com o corte, a rede ficará com 73 filiais. A redução é de quase 20% ou um quinto da rede (). Fazia tempo que não ia nessa rede, mas outro dia estive lá e fui pessimamente atendida. Passei por um promotor, que não era da loja, que me ajudou a ver os produtos. Depois, do atendimento do vendedor até o caixa, a experiência foi ruim. Pessoas sem vontade, não sabiam fazer as coisas, demorou muito. (Sirlene Vieira)

Combustíveis

JC, 17/05/2023 No dia 16 de maio, a Petrobras divulgou a sua nova política de preços de combustíveis, em substituição aos Preços de Paridade de Importação, que definiam reajustes da gasolina e do diesel com base em simulações sobre o custo de importação dos produtos (). Acabou a gasolina dolarizada. Promessa é dívida! O governo Lula (PT) anuncia que agora a gasolina é em reais. O valor dela foi abrasileirado! É o Brasil no rumo certo! (Pedro Andrade)