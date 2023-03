Concurso para professores

"Concurso para docentes tem 1,5 mil vagas no Rio Grande do Sul", Jornal do Comércio, página 19, edição de 16/03/2022 ). Fez muito bem, pois somente por meio da educação curricular conseguiremos melhorar ainda mais a sociedade e a economia. Espero que, após o concurso, os mestres sejam nomeados e impulsionem a nossa juventude rumo a dias melhores. (Alfredo do Nascimento) O governo gaúcho abriu concurso para cerca de 1,5 mil professores serem admitidos na rede escolar estadual (). Fez muito bem, pois somente por meio da educação curricular conseguiremos melhorar ainda mais a sociedade e a economia. Espero que, após o concurso, os mestres sejam nomeados e impulsionem a nossa juventude rumo a dias melhores. (Alfredo do Nascimento)

Transporte público

Melhorar o transporte público deve ser meta permanente de prefeitos e com total apoio do governo estadual. Milhões de pessoas, em todo o Estado, deslocam-se, diariamente, para o trabalho e outras atividades e dependem de ônibus. Os ônibus devem estar bem conservados e, o melhor, ter ar-condicionado. Além disso, uma tarifa razoável, de preferência até subsidiada. (Pedro S. Gutierres)

Skate e turismo

Porto Alegre sediou, neste final de semana, uma etapa do campeonato de skate. Uma boa ideia e que deve ser ampliada para outras atrações e setores. A Capital é citada apenas como passagem para as atrações turísticas da serra gaúcha e não segura aqui os viajantes, além da troca de avião para subir à Serra. Temos que ter mais e mais promoções para atrair gente e que as pessoas fiquem alguns dias em Porto Alegre. (Dirce Maria Fernandes)

Gastronomia

Olha Só, página 23, edição de 17/032023 do Jornal do Comércio Mostrar gente fazendo pratos apetitosos é a moda que está em todos os lugares. Também na coluna do jornalista Ivan Mattos () sobre provas para chefs. Sei de parentes e vizinhos que ficam com caderninho na mão para escrever sobre como fazer este ou aquele prato que julgam muito bom. Vendo os atuais programas sobre gastronomia, me veio à memória (sou veterano...) o nome de Mimi Moro, a pioneira na apresentação de receitas culinárias aqui em Porto Alegre. Bem que ela mereceria ter suas interessantes receitas resgatadas. (Gildo Solano de Pádua, Porto Alegre)

Espetáculos

O Rio Grande do Sul tem, semanalmente, espetáculos teatrais e de música muito bons. Artistas de renome nacional vêm ao Estado e se apresentam nos finais de semana com muito público aqui em Porto Alegre e também na Feevale (Novo Hamburgo). Isso é bom para a cultura e o entretenimento de todos aqui no Estado. (Juvenal Lettieri)