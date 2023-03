Disputas gastronômicas

Foi dada a largada para as provas do Clash of Chefs 2023, na segunda-feira passada, e conhecidos os oito chefs que receberam seus dólmãs, na Kia Sun Motors, com Jefferson e Juliana Fürstenau recepcionando os convidados de Anderson Caruso. Angela Barcelos, Laura Brasil, Daiana Webler, Rebeca do Amaral, Vadson Schäfer, Lucas Calearo, Luciano López e Guilherme Balle vestiram seus dólmãs e foram sorteados em duplas e já tem data marcada para começar. Angela Barcelos e Daiana Webler se enfrentarão no dia 10 de abril, no Fogo Bar & Restaurante, iniciando as provas do ano que terão seguimento com Laura Brasil e Luciano López.

A pesquisa Marcas de Quem Decide, promovida pelo Jornal do Comércio, chega aos seus 25 anos e terá uma edição histórica no dia 4 de abril. De volta ao Teatro do Sesi, palco de outras edições em que foi cenário do encontro de grandes lideranças econômicas, sociais e políticas do Rio Grande do Sul, neste ano traz ainda a marca das comemorações dos 90 anos de circulação ininterrupta do Jornal do Comércio. Uma festa que unirá mais uma vez informações qualificadas e o empresariado gaúcho. Vale reservar a data.

A galerista Tina Zappoli em parceria com a Art Destination, de Sandra Echeverria, promove encontro com a historiadora Cristine Tedesco, autora de Artemísia Gentileschi: trajetória biográfica e representações do feminino, no próximo dia 28 de março. Artemísia Gentileschi teve seu nome apagado da história da arte durante muito tempo e ressurgiu como importante símbolo da mulher artista do período Barroco italiano. Haverá uma palestra ilustrada com a autora, sessão de autógrafos e a participação de Sandra, a partir das 17h. As vagas são limitadas, portanto é necessário inscrever-se antecipadamente.

Debora Fleck e Isabela Zietolie no encontro de Boas-Vindas para o Glamour Girl

