Reportagem Especial, Caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, 13/03/2023 A tendência do consumo de alimentos orgânicos, que são mais saudáveis, veio para ficar (). Cada vez mais as pessoas buscam se alimentar com produtos naturais, evitando produtos industrializados e outros com muita gordura. Está certo. (Heráclito A. S. Duque, Porto Alegre)

Carestia de frutas e verduras

O aumento no preço de frutas e verduras continua. Dizem que conta da inflação na produção de ambos os alimentos, mas acho que tem uma certa ganância no que é cobrado. Busco comprar sempre os produtos mais baratos, mas está difícil, pois tudo subiu de preço. (Marco Aurélio Santos Vidigal)

Banco Central

Todos os países do mundo ocidental têm um Banco Central, sendo o mais conhecido o Federal Reserve, dos Estados Unidos. Pois até lá a inflação é combatida com juros altos e que, segundo as autoridades, não deverão cair tão cedo, por conta da inflação que eles estão combatendo. Mas, aqui, o governo atual está criticando seguidamente o Banco Central do Brasil, que deve ser autônomo, como todos os demais são. (Luciano Alves de Carvalho)

Obras e transtornos

Temos visto e ouvido que a Capital está num processo de reinvenção, com obras por todos os lados. Tirando a propaganda do prefeito não se vê nada realizado. A morosidade das obras é um teste de sobrevivência aos comerciantes e uma overdose de desrespeito aos pedestres e usuários do espaço público. A Otávio Rocha é o maior exemplo, mais de um ano se arrastando. Explique-se: estão fazendo coisas simples, canteiros, meios-fios, nem jardinagem talvez tenha. Na Borges de Medeiros, temos um depósito de cacos, um tapume autoritariamente colocado tirando a liberdade das lojas e o visual dos clientes. Na rua Gen. Vitorino outro absurdo, duas quadras interrompidas, quando poderiam usar apenas o espaço necessário. É evidente que isso gera prejuízo a alguém. (Marcelino Pogozelski, diretor da UGT/RS)

O caso das joias

Agora a notícia que é dada diariamente em todos os noticiários é sobre as joias (milionárias?) que o presidente Bolsonaro não teria declarado. Mas isso foi em 2021 e ele ganhou como presente, bem como sua esposa Michelle. Se erraram do ponto de vista administrativo, não vejo criminalidade, pois não é novidade presentear autoridades que visitam países, principalmente no Oriente Médio. Um exagero noticioso visando fazer com que Jair Bolsonaro seja punido com o afastamento da política. Já os presentes de ex-presidentes, incluindo o agora presidente Lula, não causaram alarde na mídia. Por que será? (Manoel Trindade Ruiz)