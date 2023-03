Região Sul está entre as maiores consumidoras de orgânicos do Brasil

Os gaúchos direcionam cada vez mais um olhar cuidadoso para a alimentação. E nesta caminhada, os orgânicos ganham força. Porto Alegre já sedia a maior feira de orgânicos a céu aberto da América Latina. Em paralelo, o Rio Grande do Sul também é o maior produtor de arroz orgânico do continente e se prepara para colher uma safra recorde, com direito a comemoração em grande estilo. Nesta semana acontece a 20ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, promovida pelo Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, em Viamão. E na esteira de pioneirismos, a primeira carne orgânica começou a ser produzida neste ano em Hulha Negra. Diante de um cenário positivo, o setor se prepara para o aquecimento da produção com a retomada de programas e estima crescimento de 25% a 30% nos próximos anos.

"Na verdade, eles são ricos em nutrientes pois não sofrem a interferência de químicos", afirma elencando entre os benefícios causarem um índice menor de toxidade ao organismo, além da questão da durabilidade pela maior resistência no armazenamento. Outro ponto destacado por Carolina é a concentração dos nutrientes que chega a ser 20 vezes maior do que nos produtos comuns.

Esse desempenho referenda o que diz o nutrólogo William Rutzen, para quem "os alimentos de cultivo espontâneo, com mínimo uso de aditivos químicos são os que melhor se comunicam com o nosso organismo". Segundo o médico, o processamento e a mistura de componentes que ocorrem na industrialização alteram a velocidade de absorção e a concentração de energia com a qual nosso metabolismo está acostumado. "Isso pode culminar em desequilíbrios, que quando persistentes dão origem a doenças", avalia o nutrólogo.

A pesquisa - desenvolvida pela Organis junto com a Brain Inteligência Estratégica e iniciativa Unir Orgânicos - ouviu 987 pessoas entre setembro e outubro de 2021 em todo o Brasil. O levantamento é feito a cada dois anos e deve ser atualizado no segundo semestre de 2023.

Por conta desta mudança comportamental, em 2021, 31% da população brasileira optou por colocar na mesa produtos livres de agrotóxicos, o que representou um aumento de 63% em relação a 2019. Esse dado foi apontado na pesquisa "Panorama do consumo de Orgânicos no Brasil". Colocando foco regional, o levantamento detectou que os moradores do sul são os mais cuidadosos com sua alimentação, apresentando percentual um pouco acima da média nacional e chegando a 39% - mesmo do Centro-Oeste -, o que significa um salto de 69,5% em relação ao levantamento anterior.

Porém, mesmo com os programas governamentais parados, o setor reagiu graças à conscientização do consumidor. Motivada pela crise sanitária da pandemia, uma parcela da população mundial e brasileira passou a dirigir um olhar mais cuidadoso para sua alimentação, reduzindo os ultraprocessados e incluindo alimentos mais naturais em seu cotidiano, pois se há uma verdade absoluta e unânime esta é "ninguém quer ficar doente".

Um deles é o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que encolheu 77,3% no período, ou mesmo a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que sempre destinou um olhar para a agricultura familiar e ecológica. Para Iliete, é inconcebível ter 43,4% da população brasileira vivendo em condições de insegurança alimentar e nada ser feito.

O ano de 2023 pode representar o marco inicial da retomada da cadeia produtiva da agroecologia no Brasil. Pelo menos esta é a expectativa apontada por representantes do setor da produção orgânica. Defensora da agricultura de base ecológica, a feirante e integrante da comissão da Feira Ecológica do Bom Fim (FEBF), Iliete Citadin, afirma que a produção tem a possibilidade de voltar a crescer de 25% a 30% nos próximos anos. Este crescimento, segundo estimativas, deve recuperar o desmonte ocorrido nos últimos anos, quando projetos importantes ficaram parados.

Cresce a procura por refeições mais naturais

"A única carne que ainda consumo é a de frango criado de forma orgânica", conta. Essa mudança, conforme a jornalista, se deu por uma opção política e pela saúde, que também é política. Para ela é uma escolha coerente com o movimento pela reforma agrária e produção de alimentos para a multiplicação da vida saudável. "O que eu compro não é um simples produto. É um alimento e como tal é preparado por quem tem compromisso com a vida e com a comunidade".

Ilza Maria Tourinho Girardi, coordenadora do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul, conta que a opção pelos orgânicos se deu no início dos anos 1980. Hoje praticamente todos os vegetais consumidos pela sua família são cultivados organicamente.

As novas práticas resultaram em melhora na qualidade de vida de Regina que, contrariando o diagnóstico inicial do oncologista, teve uma sobrevida de dois anos. "A alimentação fez toda a diferença e aumentou sua longevidade", explica Bossa.

A mudança alimentar por questões de saúde levou o aposentado João Carlos Bossa, morador de Novo Hamburgo, a mergulhar profundo no mundo orgânico. Em 2015, por indicação médica, ele a esposa Regina Scherer (falecida em 2019, vítima de câncer) promoveram uma revolução que resultou em melhores hábitos de consumo, acabando com tudo que poderia causar inflamação no organismo.

Consumo consciente amplia a oferta de produtos

Marfrig passou a processar carne orgânica no Rio Grande do Sul MARFRIG/DIVULGAÇÃO/JC

Salete Arruda, empreendedora, observa que seu principal cliente é aquele que se preocupa com a saudabilidade e sustentabilidade. E, de olho neste público a família tem investido em turismo rural, levando as pessoas para mais perto da agricultura familiar e produção sem agroquímicos.

Segundo ele, o principal consumidor é de São Paulo, responsável por 30% das vendas. Os gaúchos, conta o produtor, ainda não descobriram totalmente as potencialidades deste consumo saudável, sendo responsável por 10% das compras. Já, a Orgânicos Mariani, de Garibaldi, que tem o vinho de mesa como carro-chefe identifica a região sul como principal consumidora, seguida do interior paulista.

O Rio Grande do Sul é referência na produção de uvas orgânicas no Brasil e nada mais natural que a produção de vinhos orgânicos provenientes da agricultura familiar venha ganhando corpo. Segundo dados da empresa de pesquisa Wine Intelligence, a comercialização de rótulos orgânicos cresceu 20%, em média, nos últimos cinco anos.

No início de 2022, a unidade gaúcha recebeu a certificação USDA Organic, da empresa IBD - maior certificadora de produtos orgânicos e sustentáveis da América Latina. Atualmente, a planta de Hulha Negra é a única da Marfrig no Brasil com certificação orgânica para produtos processados.

Se já somos os maiores produtores de arroz orgânico, vamos adicionar mais um produto saído de terras gaúchas para o prato do brasileiro. A Marfrig - uma das maiores empresas de carne bovina do mundo - passou a processar carne orgânica no Rio Grande do Sul, mais especificamente na unidade de Hulha Negra, a partir de matéria-prima originada no Uruguai.

Feirinha da Redenção é a maior da América Latina

Iliete Citadin, da comissão da FEBF, conta que semanalmente 15 mil pessoas circulam nas duas quadras em busca de alimentos mais saudáveis e que fortaleçam o organismo. "É importante incentivar a relação direta com o produtor", alerta a feirante lembrando que harmonia entre natureza e pessoas, onde os ciclos são respeitados, é um dos principais valores das feiras ecológicas. Analisando do ponto de vista macro, ela observa que se mais pessoas tivessem acesso a alimentos que são produzidos de forma harmônica, talvez não vivêssemos a urgência climática de hoje.

As grandes estrelas das feiras são os hortifrutis - frutas, legumes e verduras - acompanhados da agroindústria e laticínios. Elson Schoroeder, assessor de comunicação da FAE, observa que uma das estratégias das feiras ecológicas é oferecer um bom mix de produtos para que as pessoas consigam suprir suas necessidades em um único lugar.

Nascida em 1989, a FAE -com suas 44 bancas - ocupa a primeira quadra da avenida José Bonifácio, no bairro Farroupilha, e engloba cerca de 250 famílias. Na quadra subsequente se acomodam as 54 barracas da FEBF envolvendo cerca de 300 pessoas na venda direta ao consumidor final.

Lojas se especializam para suprir novo nicho

As lojas de produtos naturais caíram no gosto daqueles que buscam um consumo consciente. De acordo com "Panorama do consumo de Orgânicos no Brasil", a pandemia fez com que uma parcela significativa da população migrasse para essas lojas: era de 4% em 2019 e pulou para 11% em 2021, um salto de 175%.

Camila Hauck, da Bendita Horta, no bairro Auxiliadora, na Capital, confirma essa tendência. A loja, que existe desde dezembro de 2014, embora reúna em um único lugar várias operações como empório de produtos naturais, hortifrutiorgânicos certificados e bistrô, tem também foco na educação. "Acreditamos que as pessoas querem comer melhor, mas não sabem como. Então realizamos cursos de culinária abertos ao público, palestras relacionadas à saúde, encontros com nutricionistas, entre outros".

Camila consome orgânicos desde 2010 porque considera melhor para a saúde e para o planeta, além de incentivar a agricultura familiar, fazendo a economia local crescer. Aumento, inclusive, confirmado pelo desempenho da empresa. A empreendedora conta que quase dobrou o faturamento comparando 2020/2019, e manteve-se em 2021 e 2022. "Este crescimento se deu muito pela preocupação dos clientes com a imunidade e saúde e continua em alta em função dessa consciência", afirma.