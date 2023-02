"Clóvis Duarte, de professor de curso pré-vestibular a lenda da televisão gaúcha" Em relação à matéria(Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, ediçaõ de 03/02/2022), lembro muito do programa "Comunicação" nos domingos à noite. Muitas novidades de tecnologia, vídeos e cinema. (Jorge Ghiorzi)

Azeite gaúcho

Rio Grande do Sul tem despontado na produção de azeite de oliva (JC, 06/02/2022). Que bom ter azeite daqui. Assim fica mais acessível o preço pra gente comprar. (Cleni Costa)

Falta d'água

No bairro Jardim Figueira, número 76, em Gravataí, falta água todos os dias nesta época, independente de adutora ter rompido ou não, há anos! Indagada, a Corsan nunca resolveu e sequer dá uma explicação plausível! (Suzi Abreu)

Mega-Sena

Mega-Sena sorteia prêmio milionários todas as semanas. Com R$ 4,50, o valor da aposta, dá para comprar uns tomates ou um bife para a mistura da noite. Já apostando, perde R$ 4,50, fica a ver navios, e com fome ainda. Não, obrigado! (Dionatan Cardoso da Rosa)

Grêmio

O Grêmio venceu o Aimoré por 3 a 0, com dois gols de Luiz Suárez . Luizito El Pistolero vale quanto pesa, uma verdadeira máquina de fazer muitos gols e dar muitas alegrias à maior torcida do Sul do Brasil. (Nelcindo Kornelius)

Anitta

Anitta concorreu ao Grammy 2023 como artista revelação. Num país que temos algumas cantoras como: Tie, Eduarda Campos, Kell Smith, Ana Vilella, Maria Bethânia, Alcione e tantas outras com talento muito maior que ela, nota-se que a cultura no Brasil vai de mal a pior. (James de Moura)

Obesidade infantil

A Associação Americana de Pediatria recomendou remédio e bariátrica para criança com obesidade. É só os pais "modernos" tirarem o celular das crianças e botarem a piazada para atividades físicas esportivas (não academias). Cirurgia e medicações só em disfunções hereditárias ou preexistente como hormonal, glandulares etc... (Léo Josi)

Errata

O Carnaval de Porto Alegre no Porto Seco acontecerá nos dia 3 e 4 de março, diferentemente do que foi publicado no artigo do secretário municipal de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre, Henry Ventura (página 4, edição de 03/02/2023 do Jornal do Comércio).