Energia eólica no RS 

Ainda bem que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a construção de mais parques eólicos no Rio Grande do Sul (Jornal do Comércio, página 5, edição de 25/01/2023). As energias eólicas e solar são o futuro e quanto mais for investido nelas menos poluição teremos, com uma energia limpa e que dará satisfação a todos os que a adotarem, como nossos netos as usufruirão, com certeza. (Paulo Roberto M. Felizardo)