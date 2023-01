Aneel autoriza implementação de PCH e de parques eólicos no RS

Dois projetos gaúchos de energias renováveis tiveram suas implantações autorizadas nesta terça-feira (24) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Somados, o empreendimento eólico da ECB – Pedras Altas Energia Eólica, a ser desenvolvido no município de Pinheiro Machado, e a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Vale do Leite, da cooperativa Certel, que será construída no rio Forqueta, entre Pouso Novo e Coqueiro Baixo, representarão um aporte de cerca de R$ 760 milhões.

No caso da iniciativa em Pinheiro Machado, são quatro parques eólicos (Candiotinha, Invernada da Pedra Grande, São João Batista e Serra do Veleda) que compõe o complexo que soma 117,6 MW de capacidade instalada (o que corresponde a cerca de 3% da demanda média de energia do Rio Grande do Sul). No total, serão instalados 26 aerogeradores com a iniciativa.

O sócio da ECB - Pedras Altas Energia Eólica Ricardo Pigatto destaca que atualmente, com a conclusão de uma série de obras de linhas de transmissão no Estado, que inicialmente eram de responsabilidade da Eletrosul, mas que a companhia não conseguiu efetivar e que tiveram que ser relicitadas, é que os parques terão condição de escoar sua geração e sair do papel. Ele acrescenta que os empreendimentos já contam com o licenciamento ambiental prévio e estão avançando para obter a licença de instalação.

Pigatto adianta que a perspectiva é que o início da construção das estruturas ocorra ainda neste ano e com a operação começando dentro de até 48 meses. O investimento em todo o complexo é estimado em torno de R$ 700 milhões. A comercialização da geração dessas usinas deverá acontecer no ambiente do mercado livre (formado por grandes consumidores que podem escolher de quem vão comprar a energia). Sobre a escolha por Pinheiro Machado para erguer os parques, o sócio da ECB - Pedras Altas Energia Eólica ressalta a vocação energética daquela região. “É a melhor área do Rio Grande do Sul em termos de vento”, afirma Pigatto.