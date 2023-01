Inflação no Brasil

Jornal do Comércio, página 5, edição de 11/01/2023). Os brasileiros, o povo, querem menos inflação e mais empregos, mais saúde, educação e moradia. Basta de ficar só nos problemas dos arruaceiros da Capital Federal, que devem ser presos e condenados. (Ingo Schulze) Quando todo o Brasil fica debatendo e a maioria criticando o vandalismo ocorrido em Brasília, as notícias ainda de mais importância saem do foco. É o caso da inflação que, pelo segundo ano consecutivo, foi além da meta estabelecida pelas autoridades (). Os brasileiros, o povo, querem menos inflação e mais empregos, mais saúde, educação e moradia. Basta de ficar só nos problemas dos arruaceiros da Capital Federal, que devem ser presos e condenados. (Ingo Schulze)

Golpe na Caixa

Recebi e-mail supostamente da Caixa Econômica Federal dizendo que o meu CPF apresentava um saldo positivo de quase R$ 500. Telefonei para a minha agência e disseram que a CEF não mandou nada, mensagem falsa. Como tinham o meu email? É tentativa de golpe, tem vigarice a toda hora pela internet! (Mariana de Aguilar)

Mortes no futebol

As mortes de nomes do futebol têm acontecido além do que se poderia imaginar, seguidamente. Mal se enterrou o grande Rei Pelé e Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, faleceu em uma idade, nos padrões atuais, baixa. Uma pena. Só restando que Deus os tenha na Sua misericórdia. (Frederico Limonta Césare)

Nomeação

Tarcísio Gomes (Republicanos), governador de São Paulo, grande representante do bolsonarismo e potencial candidato na próxima eleição para presidente da República, acaba de nomear o cunhado de Jair Bolsonaro (PL) para seu governo. Salário em torno de R$ 20 mil, segundo foi noticiado. Nada mal! (Manoel Luiz S. dos Santos, Porto Alegre)

Festival Sesc de Música

Mais de 40 mil pessoas de fora devem vir para o 11º Festival Sesc de Música nos 16 dias do evento em Pelotas, de hoje, segunda-feira, a 27 de janeiro! Após dois anos de suspensão devido à pandemia, voltará um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina. Cerca de 80% do setor de hospedagem da cidade será ocupado, segundo a projeção, o que é considerado índice excelente para o mês de janeiro e movimentando também bares, restaurantes, comércios e serviços. Serão 70 apresentações em várias partes e setores de Pelotas, inteiramente gratuitos. A população da cidade e região se apropriou do Festival. (Luís Fernando Parada, gerente do Sesc em Pelotas)

Suzane von Richtofen

Não defendo a Suzane von Richthofen, mas progressão de pena está na lei. Ridículo é a promotoria querendo inventar coisa. (Vinícius Lima)