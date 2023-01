"Primeiro hotel da orla do Guaíba entra em operação na Capital", Jornal do Comércio, Economia, página 11, edição de 12/01/2023 Mais uma boa notícia para todos aqui da Capital, quando Porto Alegre ganha um hotel na orla do Guaíba. Lá na Zona Sul (), e deverá ser muito bom se hospedar com uma vista maravilhosa como a do Guaíba. Passaram-se décadas até que a prefeitura de Porto Alegre e empresários se deram conta de que a orla do Guaíba merecia muito mais atenção e investimentos da cidade. (Josmar Leite)

Inflação

A inflação está alta, mas bem mais baixa do que ocorria há alguns anos aqui no Brasil. O governo federal tem que tabelar mais alguns produtos e evitar que o combustível suba por conta dos proprietários dos postos de gasolina, sem o respaldo na Petrobras. Daí é que está vindo a inflação no País. (Marcelino Viegas)

IPTU da Capital

Tem gente reclamando por não receber mais em suas moradias a guia em papel do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o tradicional IPTU de Porto Alegre. A maioria, pelo que li, ouvi e vi, é de pessoas com mais idade e sem domínio da internet/informática (o poder público municipal sugere que cada um baixe a própria guia de forma online). No entanto, o modelo teve muita adesão em Porto Alegre e creio que ficará para sempre, até que surja outra novidade tecnológica. (Saul Telles, Porto Alegre)

Calor

Finalmente temos calor no Rio Grande do Sul, com altas temperaturas no Litoral Norte e na Costa Doce do Estado. Já estava na hora, pois milhares estão nas praias para aproveitar o veraneio. Que o calor fique até março, pelo menos. (Arthur Alencastro Júnior)

Príncipe rebelde

O príncipe Harry parece que não leva a sério a tal monarquia inglesa. Pelo menos é o que está se deduzindo, pelas brigas e críticas dele quanto aos usos e costumes do Reino Unido, mesmo após a morte de sua avó, a rainha Elizabeth II. Agora lançou um livro em que reconhece que a maconha provou e que matou dezenas de talibãs no Afeganistão. Exagerou, e já tem promessa dos seus inimigos talibãs de que vai pagar por isso. Pelo jeito, está falando e escrevendo demais, mas como já abriu mão de todos os títulos de nobrezas e das libras esterlinas da realeza, não vai mais parar de colocar para fora tudo o que sabe. (Margareth Morais Centeno)