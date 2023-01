Primeiro hotel da orla de Porto Alegre começa a operar em futuro shopping

Porto Alegre ganhou o primeiro hotel na orla do Guaíba. É a segunda operação comercial a abrir no primeiro shopping center da orla da Capital. O empreendimento completo com lojas e operações de gastronomia está previsto para estrear em abril deste ano.

O Pontal Shopping chegou a ser previsto para abrir em novembro de 2022. Depois da rede francesa Leroy Merlin, agora é a vez do hotel de uma das bandeiras do grupo Hilton começar a funcionar. O DoubleTree by Hilton tem 141 apartamentos, "todos com vista para o Guaíba", cita a Melnick, que ergueu a torre que já marca a borda orla.

Uma das atrações é uma piscina de borda infinita. O hotel, com administração da Atlantica Hospitality International, tem um centro de eventos com capacidade para 900 pessoas. O DoubleTree é acessado a partir do quarto andar do Pontal.

O Pontal terá mais de 160 lojas e restaurantes e hub da saúde do Hospital Moinhos de Vento. São 1,5 mil vagas no estacionamento.