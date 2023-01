Gastos fora do teto e inflação

Depois de tanta conversa, eis que, finalmente, alguém colocou a verdade, de que os gastos acima do teto vão gerar mais inflação no Brasil ("PEC da Transição vai gerar inflação, afirma Pedro Westphalen", Entrevista Especial, Política, Jornal do Comércio, edição de 09/01/2023). Disse que a tramitação livre de recursos fora do teto de gastos, assegurada pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição vai gerar mais inflação. Por essa e outras questões, promete que o PP do Rio Grande do Sul será oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apesar da divisão nacional do partido. Uma posição sensata, aliada ao apoio estadual ao governador Eduardo Leite (PSDB). (Aurélio Matoso de Andrade)

Baderna em Brasília

Foi muito triste ver a baderna destruidora feita por centenas de militantes bolsonaristas em Brasília. Quebraram muito no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Palácio do Planalto, inclusive pertences históricos. Se pensaram em obter apoio para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), conseguiram exatamente o contrário, pois muita gente que até apoiava Bolsonaro agora critica demais o que viu. (Nelson Barbosa Guerra)

Baderna II

A intervenção federal decretada pelo presidente Lula em Brasília foi muito bem-feita. O governo que estava lá no Distrito Federal não tomou nenhuma providência preventiva, mesmo com o noticiário de que dezenas de ônibus estavam chegando, trazendo pessoal para a manifestação que virou uma depredação histórica e antidemocrática, muito triste para o Brasil, no Congresso, STF e Palácio do Planalto. Esse governador de Brasília, afastado temporariamente (Ibaneis Rocha, MDB), deveria ser tirado do cargo para sempre, como aconteceu com o seu irresponsável secretário de Segurança do Distrito Federal. (Paulo Norberto de Alencar)

Golpe do IPTU na Capital

Vigaristas estão clonando o site da prefeitura de Porto Algre/Secretaria Municipal da Fazenda/IPTU e enviando mensagem para contribuintes que já pagaram o IPTU de 2023, notificando que a prefeitura registrou dívida não paga no Serasa, de 2022, mas sem dizer do que se trata, se é IPTU, o ISSQN ou outro imposto qualquer. Dão um valor e tudo o mais, mas não identificam qual é o imóvel, no caso do IPTU. A Fazenda Municipal tem que alertar os proprietários e proprietárias de imóveis na Capital. (Oriovaldo S. P. Lancaster, Porto Alegre)