GeraçãoE na Restinga

"Empreendedores da Restinga demonstram conexão com o bairro e otimismo no futuro", caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, edição de 24/11/2022 Muito bom o trabalho que está sendo feito na Restinga, hoje o bairro mais populoso de Porto Alegre (). Ali, antes, havia, até os anos 1960/1970, apenas uma pequena área construída, que era do Movimento Assistencial de Porto Alegre (MAPA), dirigido então pela primeira-dama da Capital, Maria Marques Fernandes, esposa do então prefeito Célio Marques Fernandes. Que baita transformação na Restinga. (Antônio Mário da Santarosa)

Copa do Mundo

São muitos jogos todos os dias na Copa do Mundo do Catar. Gosto muito de futebol, mas está difícil acompanhar todas as partidas, diariamente, pela tevê. Para mim, uma pena. (César R. da Rosa, Porto Alegre)

Parque da Redenção

Nas audiências públicas, o pessoal, na maioria, não quer a concessão da Redenção. Porém, sem cobrança de ingresso, penso que uma empresa privada faria um bom trabalho de conservação lá, além de colocar atrações pagas. (Adroaldo Lima)

Iluminação pública

Está ficando mais bonita a cidade, com a renovação da iluminação pública promovida por empresa contratada pela prefeitura de Porto Alegre. As lâmpadas tipo Led iluminam mais e gastam menos energia, o que é bom. Que o serviço abranja todos os bairros. (Zilá Benguel)

Bolsonaro em silêncio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou três anos e 10 meses, bombardeando tudo e a todos, falando demais, dizendo coisas indevidas, agredindo a mídia por seus erros crassos no dia a dia, no seu lugar predileto, no cercadinho no Palácio do Planalto. Acabou perdendo a eleição para o ex-presidente Lula (PT). Desde o dia 30 de outubro, Bolsonaro se recolheu definitivamente. Ele não mostrou suas ações de governo o tempo todo e, sim, só se preocupou em agredir o adversário. Lula não saiu muito às ruas, e o maior cabo eleitoral de Lula foi o próprio Bolsonaro. (Guido Ávila, jornalista, São Gabriel/RS)

Transição federal

Tem mais do que 350 pessoas nas equipes de transição do governo atual para o de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um exagero e que só deve atrasar mais e mais a tomada de decisões do atual e do próximo governo. E o ministro da Economia, nome muito importante no Brasil, nada de aparecer, até sexta-feira. (Telmo A. B. Ritter)