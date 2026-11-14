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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 14:43

Padaria Petrópolis reabre em dezembro em novo ponto e com novidades

Imagem mostra como vai ficar a fachada da nova operação na Barão do Amazonas

Imagem mostra como vai ficar a fachada da nova operação na Barão do Amazonas

PADARIA PETRÓPOLIS/DIVULGAÇÃO/JC
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"A gente está numa expectativa, meu Deus do céu!", descreve Josiane Zaniratti, à coluna Minuto Varejo. Ela e o marido Flávio comandam o retorno da Padaria Petrópolis, que vai renascer literalmente das cinzas, após incêndio que destruiu a operação na rua Barão do Amazonas. Na antiga esquina, agora tem farmácia Panvel erguida em tempo recorde. Já a padaria, no bairro Petrópolis, voltará com novidades, adianta Josiane.  
"O Flávio está dia e noite envolvido. Vamos abrir até fim de dezembro", conta ela. O novo endereço fica no número 238, quadras acima do anterior. Os empreendedores estão nos detalhes finais da obra, com a instalação de equipamentos da cozinha industrial e refrigeração. "É a parte mais cara e a mais trabalhosa", explica Josiane. 

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