Padaria Petrópolis prepara reabertura após incêndio que causou prejuízo de R$ 1,5 milhão

incêndio de grandes proporções ocorrido no mês de maio Padaria Petrópolis (@padaria_petropolis) está em processo de reestruturação. Os empreendedores à frente do negócio, o casal Josiane e Flávio Zaniratti, preparam-se para a reabertura do empreendimento em novo endereço ainda maior, localizado na rua Barão do Amazonas, n° 238, na Zona Leste, que deve ser inaugurado em 90 dias.



O incêndio na madrugada do dia 5 de maio de 2026 causou um prejuízo avaliado inicialmente em torno de R$ 1,5 milhão, contando com equipamentos e danos à estrutura e produtos.

Para a empreendedora, em meio às dificuldades e novas perspectivas para o negócio, as lembranças do incêndio ainda representam um marco difícil em sua trajetória. "Toda vez que passo na elevada da Igreja Santo Antônio e olho para frente, lembro de ver fogo ali. É uma dor, aquilo ali vai ficar na nossa cabeça por anos", conta Josiane. Após um, aestá em processo de reestruturação. Os empreendedores à frente do negócio, o casal Josiane e Flávio Zaniratti, preparam-se para a reabertura do empreendimento em novo endereço ainda maior, localizado na, na Zona Leste, que deve ser inaugurado em 90 dias., contando com equipamentos e danos à estrutura e produtos.Para a empreendedora, em meio às dificuldades e novas perspectivas para o negócio, as lembranças do incêndio ainda representam um marco difícil em sua trajetória. "Toda vez que passo na elevada da Igreja Santo Antônio e olho para frente, lembro de ver fogo ali. É uma dor, aquilo ali vai ficar na nossa cabeça por anos", conta Josiane.

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Segundo ela, a reserva emergencial que o casal possuía foi utilizada para arcar com a folha de pagamento dos funcionários da padaria, que já chegou a contar com uma equipe de 32 pessoas para manter as operações.

"Depois que a gente fez a demissão, a grande maioria tinha fundo para receber, seguro desemprego, então, graças a Deus, eles ficaram amparados com essa situação", explica



Antes de idealizar uma nova localização, o casal contava com a recuperação do antigo ponto, movimento que não foi possível devido ao arrendamento do local, realizado pelo proprietário após o incêndio. O seguro, originalmente apontado como instrumento para reerguer o negócio, segundo Josiane, foi destinado em grande parte para a reconstrução do imóvel, sendo aplicado para os detentores da propriedade. Nesse contexto, para a empreendedora, a nova localização da padaria representa uma oportunidade nova.

"São 500 metros para cima e é bem maior, então nos encheu de esperança para realizar mais opções. Os dois proprietários do imóvel são superflexíveis, o que agora é importante. Então, quanta coisa boa surgiu nesse meio tempo. Estamos com muitas expectativas", conta.

Um marco importante nesse processo foi a criação de duas vaquinhas on-line que, como aponta Josiane, foram importantes para amparar a recuperação do negócio. A soma das arrecadações chegou a uma quantia em torno de R$ 30 mil, valor que para a família foi fundamental realizar o pagamento de fornecedores.

"A folha de pagamento a gente tinha que bancar. Tínhamos que arcar o mais rápido possível, mas os fornecedores, os pequenos, a gente conseguiu prazo e parcelamento." Ela ainda explica que, em alguns casos, a padaria representava o principal cliente de alguns desses fornecedores, salientando ainda mais a necessidade das arrecadações.

Atualmente, os investimentos necessários para a volta das atividades na nova sede partem de financiamentos, negociações de parcelas e pagamentos via boleto. "As refrigerações são muito caras, por exemplo, acho que vai ficar em torno de R$ 400 mil só nisso. Vamos pagar os boletos parcelados. Quando a padaria abrir, vamos começar a faturar e ir pagando", detalha.



Entre as dificuldades no processo de reestruturação e um investimento previsto entre R$ 800 a R$ 900 mil, a expectativa da família é abrir a nova localização em até 90 dias.

Entre as previsões para o futuro da Padaria Petrópolis está a recontratação da equipe, vista a alta expectativa de produção. "Estamos querendo fazer coisas diferentes. Estávamos pensando em um brunch ou um café colonial, e muitas coisas que as pessoas vão dizendo e nos passando", conta a empreendedora.