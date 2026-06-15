Marca de Porto Alegre especializada em cookies abre nova loja com foco no take away

da Okidoki. Recém-inaugurada no Posto Rede VIP, na rua Casemiro de Abreu, no bairro Bela Vista, a loja inclui os principais produtos da Okidoki Cookies, Okidoki Nook (@okidokinook). O negócio propõe um modelo mais simplificado e rápido de consumo atrelado a uma identidade diferenciada. Produtos artesanais com foco em ingredientes naturais formam a tônica que move os cookiesRecém-inaugurada no Posto Rede VIP, na rua Casemiro de Abreu, no bairro Bela Vista, a loja inclui os principais produtos daagora sob a nova marca. O negócio propõe um modelo mais simplificado e rápido de consumo atrelado a uma identidade diferenciada.

O santa-mariense Diego Pereira Neves e a taiwanesa Fifi Yen formam o casal de empreendedores à frente do negócio. A dupla se conheceu em Londres e criou a marca a partir do desejo de empreender em conjunto, após sua mudança para o Brasil. A ideação do produto principal veio após a vivência de Diego no curso Empretec do Sebrae. "Nesse curso, a gente vendeu cookies, só que foi um sucesso e o pessoal seguiu pedindo. Não adianta a gente querer inventar a roda, tentar fazer vários negócios, várias ideias mirabolantes. Já estávamos com o produto pronto e validado", explica Diego.

A Okidoki Cookies foi uma das marcas a iniciar no meio especializado em cookies da Capital há cerca de 10 anos, fornecendo o produto para cafés de Porto Alegre e experienciando a abertura e fechamentos de outras unidades. Atualmente, o negócio conta com duas lojas nos bairros Auxiliadora e no Moinhos de Vento. Desde o fim de maio, uma nova unidade sob o nome de Okidoki Nook marca a terceira operação. Localizada no bairro Bela Vista, a loja propõe incluir os produtos mais vendidos, assim como opções de cafés e matcha.

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A Okidoki Nook traz para sua unidade os bestsellers que a marca original carrega ao longo dos anos Manuela Cassano/Especial/JC

Pequeno cantinho confortável

A Okidoki Nook chega no mercado como uma marca relacionada a Okidoki Cookies, mas com uma proposta que, segundo os empreendedores, concretiza outra ideação. Nook, em inglês, tem um significado que remete a "pequeno cantinho confortável", e, a partir disso, o empreendimento usa essa tradução como conceito. "É o cantinho da Okidoki, a nossa janelinha. Nós também quisemos trazer um elemento figurativo para fazer parte da marca e da logo", detalha Diego.

A marca aposta em uma nova logo e identidade visual para a loja Okidoki/Divulgação/JC

Diferente das outras lojas da Okidoki, a nova operação foca no modelo takeaway, pensado para o cliente retirar o produto na loja e realizar o consumo em outro ponto, sem implementação de mesas ou cadeiras na unidade.

"Por exemplo, vamos falar das nossas bebidas. É algo que leva tempo. Como eu preciso preparar um chá e depois fazer outras coisas, demoraria cinco ou sete minutos. Nós não temos isso aqui, porque a dinâmica é diferente", exemplifica Fifi.

Esse elemento pensado para a unidade é traduzido também na logo escolhida para representar o novo negócio, que conta com a representação de um beija-flor. "O beija-flor veio como um animal que está sempre na correria, mas ele sabe exatamente onde parar e pegar o melhor néctar. Ele coleta e segue viagem. Então, é o conceito que a gente trouxe para cá também", detalha Diego.

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Arte do sabor

Os cookies possuem a mesma receita desde o início da marca em 2016. Fifi, chamada por Diego de "artista do sabor", sempre foi responsável pela concepção de receita e dos sabores da Okidoki. Ela aponta que alguns clientes conhecem a marca tão bem que percebem pequenas diferenças nos detalhes.

"Eles percebem e fazem ligações para nós. 'Fifi, fui na loja do Moinhos e percebi que esse detalhe está um pouco diferente'. Isso é o quanto eles são sensíveis a esses detalhes", explica a empreendedora. O casal aponta que, por seguirem a linha de produção artesanal, existem pequenas diferenças entre produtos com a mesma receita, considerando que os insumos de uma mesma marca podem evoluir ao longo dos anos.

Existe, também, o ritual de prezar por 24 horas de refrigeração antes de levar o produto ao forno, processo que, segundo Diego, permite reações químicas que enriquecem o sabor. " O nosso foco sempre foi produto natural, 100% manteiga, chocolate puro e nobre. Extrato natural de baunilha, não essência, nada de químico, nada de conservantes", conta.

O fator artesanal da Okidoki Cookies também coloca alguns desafios à frente da produção. Em momentos de escassez de ingredientes, como aconteceu durante as enchentes de 2024, o casal enfrentou dificuldades na captação de sua matéria prima, como o chocolate, produto que não estava mais chegando à Capital. Nesses momentos, eles reinventaram alguns produtos, como é o caso dos Drop cookies. "É um cookie menor, é tipo uma mordidinha. Drop, em inglês, significa cair. Então, é uma massa que sai e vai sendo cortada e em seguida vão caindo as massinhas de cookies", explica Diego. O produto, atualmente, é comercializado em pacotes fechados nas unidades. A marca também trabalhou novos sabores neste momento, como o uso maior de brigadeiros nos recheios e criação do cookie de quindim.

Os Drop Cookies podem ser encontrados na unidade vendidos dentro de embalagens Manuela Cassano/Especial/JC

Atualmente, entre as principais apostas para o futuro estão os sabores sazonais, assim como inovações que fogem do óbvio, como o Drop Cookie de Missô, uma iguaria asiática feita a partir da fermentação da soja, e o recém-lançado sabor de bergamota, focado na estação de inverno.

Cardápio

O menu da Okidoki Nook é reduzido em comparação às outras lojas, trazendo apenas os bestsellers da marca. Segundo os empreendedores, os cookies mais pedidos permanecem em foco, mesmo após anos de atividades, sendo o Chocolate Chip R$ 20,00 e o Chocolate Duplo R$ 22,00 as opções de destaque. Na área de cafeteria, o expresso R$ 15,00 segue sendo a escolha de maior destaque.

Endereço e horário da Okidoki Nook