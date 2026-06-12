Nova geração investe em ampliação do Ristorante Fontana e projeta operação para 300 lugares

Mais de 300 lugares ao todo, hall para eventos e espaço pet são algumas das novidades previstas na imponente reforma do tradicional Restaurante Fontana (@ristofontana), situado na rua Venâncio Aires, nº 1085, no entorno da Redenção. Quem está por trás das melhorias é Rafael Brói, segunda geração da família nos negócios. A operação agregará o espaço ao lado do atual endereço, ampliando a capacidade de atendimento.

Sobrinho dos fundadores originais — os irmãos Nestor, Fabiano e Batista Fontana —, ele assumiu o controle da operação, contando com o suporte dos tios, que comandam o também clássico Bar do Beto, localizado a apenas 50 metros dali.

A fundação ocorreu no ano 2000, mas a troca de bastão se sucedeu em 2013, quando os irmãos Fontana compraram a parte de um antigo sócio e rebatizaram o local para homenagear o sobrenome da família . Foi nesse momento que Rafael foi oficialmente convidado a integrar a equipe. "Tinha um desejo, mas eles sempre diziam: 'Ah, vai estudar, vai fazer faculdade', e sempre me policiaram a isso. Mas chegou uma hora que teve a oportunidade e eu falei: 'Não, é isso que eu quero'", lembra o empreendedor, que já frequentava e acompanhava a rotina do restaurante desde moleque.

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Novidades do espaço

A expressiva reforma vem para coroar o crescimento impulsionado pela nova gestão. Erguida a partir de uma expansão para o terreno ao lado , a nova estrutura se destaca pelo pé-direito duplo, que proporcionará grande amplitude ao ambiente . O projeto tinha a intenção inicial de ser inaugurado a tempo da Copa do Mundo, mas acabou sofrendo os atrasos naturais de obra .

O foco da ampliação para 300 pessoas não é apenas amontoar mesas, como descreve Rafael, mas sim integrar a área nova aos salões existentes para diminuir a densidade do ambiente antigo, garantindo mais conforto e uma melhor experiência ao cliente de longa data . A reestruturação será completa e abrange também a reformulação dos banheiros e de toda a infraestrutura da cozinha original.

Segundo Rafael, o crescimento exponencial do serviço de delivery, de eventos e de formaturas acabou sobrecarregando a infraestrutura original. "Mais do que espaço físico para os clientes, precisava de uma estrutura mais organizada, mais ampla também para os colaboradores trabalharem mais tranquilos", pontua. Para atender a essa demanda festiva, a obra contempla um hall no segundo andar reservado exclusivamente para eventos e reuniões de negócios durante o almoço, que contará com investimento em equipamentos de tecnologia, como projetor e telão .

Na nova morada, também haverá a inclusão de uma estrutura totalmente nova e dedicada ao espaço pet, uma adequação estratégica que Rafael atribui ao estilo de vida do bairro, dada a proximidade com a Redenção. "Precisava dar uma revitalização, botar uma nova energia, um novo gás, para retribuir a alta demanda do público", comenta.

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A reforma acomodará 300 clientes ao total Ristorante Fontana/Divulgação/JC

Além das atualizações estruturais, a segunda geração vem sendo responsável por inovações que consolidam cada vez mais a operação do restaurante. A maior delas, segundo ele, foi a implementação do delivery. "Graças a Deus, conseguimos integrar a tele-entrega antes da pandemia, esse avanço nos deu uma saúde para a gente passar aquele período difícil", lembra.

Dia a dia da operação

Na gastronomia, a casa atende a diferentes ritmos. O carro-chefe para quem busca um almoço rápido é o buffet livre executivo, que custa R$ 40,00 no dinheiro e R$ 44,00 no cartão. Já para quem prefere o serviço à la carte, a grande especialidade são os pratos com filés. Essas opções, que já renderam prêmios ao restaurante, são sucessos desde o início, com o acréscimo de novos cortes introduzidos no menu desde a nova gestão. Além de cortes nobres como a picanha e da clássica receita de parmegiana, o menu divide espaço com massas e risotos. Para adoçar, a linha de sobremesas entrega desde os tradicionais petit gateau, torta de sorvete, pudim, sagu e ambrosia até inovações de sucesso, como o vulcão de chocolate, idealizado pelo proprietário e sua esposa.