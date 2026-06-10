Conhecida pela pizza de banana com gemada, padaria de Viamão chega a Porto Alegre

Encerrando um ciclo de 22 anos em Viamão, onde a Padaria du Chico (@padariaduchico) virou quase um ponto turístico, Luiz Alberto Borges Alcântara, popularmente conhecido como Chico, vai ocupar agora um ponto no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O movimento, ressalta o empreendedor, não é o único: com a ajuda de novos sócios investidores, mais cinco padarias serão abertas pelo Estado.

Tendo essa primeira loja como padaria modelo para estruturar as demais, a previsão é de que os trabalhos para abrir a próxima unidade comecem em cerca de seis meses, com os futuros CEPs ainda indefinidos. Os planos de expansão incluem outras áreas de Porto Alegre, a Região Metropolitana, Gramado, o Litoral e, possivelmente, até mesmo locais fora do Rio Grande do Sul.



Os motivos da mudança para a Capital envolveram o tamanho do empreendimento, as perspectivas de crescimento oferecidas pela cidade e o apoio de empresários do escritório de advocacia empresarial Malta Martins, que abraçaram a ideia e se tornaram sócios.



Segundo Chico, o espaço em Viamão já havia ficado pequeno, e o custo do aluguel para uma expansão no município era inviável. "Já tinha um sonho de vir para Porto Alegre ou ter um espaço maior. Tentei em Viamão, mas os aluguéis eram caríssimos. Descobri empresários aqui que abraçaram a minha ideia e sonharam junto comigo", conta.

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Início da padaria

O ponto em que ficaram por mais de 20 anos nasceu de um percalço. Bancário à época, o empreendedor perdeu seu emprego devido à automação das agências, e a esposa, Viviane Lemos Martins, que trabalhava vendendo pneus, decidiu apoiar o marido e, então, arriscaram. "A gente se uniu, cada um vendeu o seu carro, pegamos o dinheiro, colocamos todo na empresa e abrimos o mercadinho", lembra Chico, sobre o negócio que mais tarde viraria a Padaria du Chico.



O grande divisor de águas na história da padaria, no entanto, foi a força das redes sociais combinada a uma receita inusitada. Por sugestão de um amigo publicitário, Chico começou a gravar vídeos mostrando o rosto e seu jeito irreverente, mas o verdadeiro boom aconteceu em 2024, e por acaso.

Após comer uma pizza de banana com gemada em outro estabelecimento, ele comentou com seu confeiteiro, que decidiu improvisar a receita na hora. "Ele disse: 'eu vou ali fazer uma para ti, como se fosse fazer um ovo frito'. Tirei a pizza, achei linda, pedi para a minha filha filmar e mostrei para o pessoal: 'daqui em diante, vamos ter a pizza de banana com gemada na padaria'", lembra. O carro-chefe mede 7x15 cm e custa R$ 10,00.

O sucesso absoluto veio com um vídeo servindo fatias da iguaria nas mesas, que bateu 1,5 milhão de visualizações e chamou a atenção do público devido ao cenário despretensioso. "O vídeo era meio estranho, porque era verão, eu estava de chinelo, bermuda, uma camiseta com um rasgo. Tinha cachorro na entrada da loja. As pessoas olharam: 'bah, mas parece um botecão de interior'", rememora, aos risos.



O vídeo viral causou superlotação imediata. Em um único sábado, a pequena loja recebeu mais de 1 mil clientes de diversas partes do País e do mundo, formando filas de 150 carros e esgotando todo o estoque antes das 12h, o que obrigou a família a varar a madrugada em um atacarejo para conseguir abrir no dia seguinte.



Hoje, o antigo estabelecimento em Viamão foi passado para outra pessoa, que manterá a mesma tônica praticada por Chico.

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Como será a nova Padaria du Chico