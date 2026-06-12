Júlia Fernandes

Repórter Júlia Fernandes Repórter

12 Junho 2026

Gastronomia

Hamburgueria reúne marcas gastronômicas de Porto Alegre em campanha inspirada na Copa do Mundo

A campanha conta com receitas inspiradas na gastronomia do Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Uruguai e França

De Rua Burger, hamburgueria do Grupo Manda Brasa, lançou uma campanha que reúne marcas da cena gastronômica de Porto Alegre em torno da Copa do Mundo de 2026. Batizada de Seleções De Rua, a ação traz uma série de hambúrgueres de edição limitada inspirados em países participantes do torneio e desenvolvidos em parceria com operações locais.



, hamburgueria do Grupo Manda Brasa, lançou uma campanha que reúne marcas da cena gastronômica de Porto Alegre em torno da. Batizada de Seleções De Rua, a ação traz uma série de hambúrgueres dee desenvolvidos em parceria com operações locais. Ao longo de junho e julho, William & Sons Coffee Co., Oak's Burritos y Bowls, Roister Food and Beer Culture, Sabor de Luna e Sfoglia assinam receitas exclusivas que serão oferecidas na unidade do Parque Pontal e também pelo delivery. A cada semana, um novo sanduíche entra em cartaz, combinando a identidade dos smash burgers da casa com ingredientes e referências gastronômicas dos países homenageados.



A campanha começou com o Smash Brasil, criado em parceria com a William & Sons Coffee Co, com um hambúrguer que tem como base o pão de queijo da cafeteria. Na sequência, o cardápio recebe versões inspiradas na Argentina, México, Estados Unidos, Uruguai e França, sempre com participação de uma marca convidada ou releituras desenvolvidas pelo próprio De Rua Burger.



Segundo o diretor de Relacionamento do Grupo Manda Brasa, Rodrigo Rech, a proposta é transformar o clima da competição em uma experiência compartilhada entre clientes e parceiros. "A Copa do Mundo é mais do que um torneio de futebol. É um momento em que as pessoas voltam a atenção para um só lugar, vibram, torcem e se unem em torno da seleção”, destaca o diretor.



De acordo com Rech, a iniciativa também busca fortalecer a integração entre as operações do grupo e marcas parceiras da capital gaúcha. "Movimentamos todas as nossas marcas para celebrar esse período com clientes e amigos. O De Rua promove essa união por meio das colaborações, enquanto as demais casas recebem o público para acompanhar os jogos."



Para o executivo, o principal legado da campanha está na experiência criada em torno do evento esportivo. "O mais importante para nós serão as memórias do hexa ao redor do fogo", afirma.



O De Rua Burger está localizado no Parque Pontal, na rua Oswaldo de Lia Pires. A operação funciona de terça a sexta-feira, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 12h às 22h. que serão oferecidas na unidade do Parque Pontal e também pelo delivery. A cada semana, um novo sanduíche entra em cartaz, combinando a identidade dos smash burgers da casa com ingredientes e referências gastronômicas dos países homenageados.A campanha começou com o Smash Brasil, criado em parceria com a William & Sons Coffee Co, com um hambúrguer que tem como base o pão de queijo da cafeteria. Na sequência, o cardápio recebe versões inspiradas na Argentina, México, Estados Unidos, Uruguai e França, sempre com participação de uma marca convidada ou releituras desenvolvidas pelo próprio De Rua Burger.Segundo o diretor de Relacionamento do Grupo Manda Brasa, Rodrigo Rech, a proposta é transformar o clima da competição em uma experiência compartilhada entre clientes e parceiros. "A Copa do Mundo é mais do que um torneio de futebol., vibram, torcem e se unem em torno da seleção”, destaca o diretor.De acordo com Rech, a iniciativa também busca fortalecer a integração entre as operações do grupo e marcas parceiras da capital gaúcha. "Movimentamos todas as nossas marcas para celebrar esse período com clientes e amigos. O De Rua promove essa união por meio das colaborações, enquanto as demais casas recebem o público para acompanhar os jogos."Para o executivo, o principal legado da campanha está na experiência criada em torno do evento esportivo. "O mais importante para nós serão as memórias do hexa ao redor do fogo", afirma.O De Rua Burger está localizado no Parque Pontal, na rua Oswaldo de Lia Pires. A operação funciona de terça a sexta-feira, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 12h às 22h.