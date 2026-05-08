Com prejuízo de R$ 1,5 milhão, Padaria Petrópolis abre vaquinha para reconstrução

A Padaria e Confeitaria Petrópolis (@padaria_petropolis), localizada entre os bairros Jardim Botânico e Petrópolis, em Porto Alegre, contabiliza prejuízos após o incêndio de grandes proporções registrado na madrugada de terça-feira (5). Segundo Josiane Zaniratti, proprietária da padaria, a estimativa inicial aponta perdas em torno de R$ 1,5 milhão. O valor inclui danos à estrutura, destruição de equipamentos de grande porte e perda de estoque.

Apesar da gravidade do incêndio, parte dos maquinários foi preservada. De acordo com ela, cerca de R$ 500 mil em equipamentos foram salvos porque estavam armazenados em uma área coberta por telhado de zinco nos fundos do imóvel. Entre os itens preservados estão fornos, estufas, masseiras e mesas de inox utilizadas na produção. As chamas também atingiram outros dois estabelecimentos instalados no mesmo prédio: Mundo do Xis e Disk Chaveiro.



Enquanto aguardam a liberação do seguro, os comerciantes avaliam os próximos passos. A reconstrução deve ser realizada pelo dono do imóvel, que alugava o prédio para as três empresas. A previsão é de que o prédio passe por demolição total antes do início das obras de reestruturação, embora ainda não exista um prazo definido para a conclusão do processo.

Como forma de auxiliar na retomada das atividades, a padaria iniciou uma campanha de arrecadação virtual. Segundo Josiane, os recursos serão utilizados para complementar os investimentos pessoais já destinados à recuperação do negócio e à remontagem da estrutura. A família afirma não ter estabelecido uma meta financeira específica, mas destaca que qualquer contribuição pode ajudar na reconstrução.

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O Disk Chaveiro (@diskchaveiro) também criou uma vaquinha online para auxiliar na recuperação do comércio. A expectativa é arrecadar cerca de R$ 50 mil. Enquanto aguardam a definição sobre o seguro e a reconstrução do imóvel, os proprietários transferiram temporariamente o atendimento para outro ponto na rua Barão do Amazonas. Segundo a administração do estabelecimento, todos os materiais foram destruídos pelas chamas, incluindo chaves, fechaduras e controles automotivos.



“A gente está retomando aos poucos, mas ainda não temos os materiais necessários para montar a loja novamente. Foram muitas chaves, fechaduras e controles de carro perdidos”, relatou uma funcionária do comércio.

Josiane também ressaltou o apoio recebido da comunidade desde o incêndio, especialmente de moradores e comerciantes da região. “As pessoas querem ver o negócio em pé de novo, sabe? E isso é muito legal. Eu tenho uma esperança muito grande dentro do meu coração que vai dar certo”, afirmou.

Atuando no mesmo endereço desde 2019, Josiane e o marido ainda avaliam alugar um local temporário enquanto as obras estiverem em andamento, porém ainda não definiram nada, pois o maquinário para a padaria é difícil de deslocar. Por fim, a proprietária mantém as esperanças para a futura retomada dos trabalhos, diante dos desafios enfrentados até o momento. “Vamos de novo. É pandemia, é enchente e agora vamos para o incêndio. Mas tudo vai dar certo. Vamos sempre em frente”.

As informações sobre como ajudar nas vaquinhas estão nas contas do Instagram dos negócios.