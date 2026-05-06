De soluções para o SUS à produção de lãs, startups marcam presença na Gramado Summit

Gramado Summit reúnem empreendedores e um leque de ideias, muitas delas com potencial de transformar alguns mercados. Da tecnologia à beleza, da educação ao mercado financeiro, são muitos os negócios que encontram na feira de inovação uma oportunidade para exibirem suas ideias, além de captar investimentos e possíveis parcerias. Nesta 9ª edição, entre grandes empresas e startups, 500 expositores marcam presença no evento. Conheça algumas das ideias presentes na Gramado Summit 2026. Entre os diversos espaços da, um dos destaques são as ilhas de startups que. Da tecnologia à beleza, da educação ao mercado financeiro, são muitos os negócios que encontram na feira de inovação uma oportunidade para exibirem suas ideias, além de captar investimentos e possíveis parcerias. Nesta 9ª edição, entre grandes empresas e startups,. Conheça algumas das ideias presentes na Gramado Summit 2026.

Maquiagem no mundo corporativo - Presente pelo segundo ano consecutivo, a marca de cosméticos e perfumaria Ana Glow foi criada há quatro anos em Santa Cruz do Sul. Idealizada pela empreendedora Ana Paula Roos, o negócio encontrou na Gramado Summit uma oportunidade ao olhar para o público feminino cada vez mais presente no mercado de inovação. “Viemos pela primeira vez ano passado para fazer um teste no evento. Para nós foi muito legal porque é um evento muito voltado à tecnologia, mas que aborda muitas mulheres do ramo corporativo”, comenta Ana Paula. Representando 2% do PIB nacional e garantindo ao Brasil o posto de 3º maior mercado consumidor do mundo, o setor de beleza e cuidados pessoais atingiu um marco inédito em 2025 ao superar US$ 1 bilhão em exportações. O resultado divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX/MDIC) e compilado pela ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) reforça a importância estratégica do Brasil no cenário internacional, impulsionando cada vez mais marcas nacionais do segmento. Ana Paula Roos está à frente da Ana Glow, marca de cosméticos JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC - Presente pelo segundo ano consecutivo, a marca de cosméticos e perfumaria Ana Glow foi criada há quatro anos em Santa Cruz do Sul. Idealizada pela empreendedora Ana Paula Roos, o negócio encontrou na Gramado Summitno mercado de inovação. “Viemos pela primeira vez ano passado para fazer um teste no evento. Para nós foi muito legal porque é um evento muito voltado à tecnologia, mas que aborda muitas mulheres do ramo corporativo”, comenta Ana Paula. Representando 2% do PIB nacional e garantindo ao Brasil. O resultado divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX/MDIC) e compilado pela ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) reforça a importância estratégica do Brasil no cenário internacional, impulsionando cada vez mais marcas nacionais do segmento.

A marca liderada por Ana Paula começou apostando na perfumaria e hidratantes, inspirando-se em essências de produtos importados. Depois de algum tempo no mercado, a Ana Glow passou a olhar para as maquiagens e, atualmente, conta com mais de 100 SKUs. “Nossa marca aposta muito nos brilhos e o diferencial está no cheiro muito específico de cada produto, seja body splash, hidratante ou maquiagem. Apostamos em produtos multifuncionais que atendem desde um maquiador até pessoas físicas, que utilizam maquiagem no dia a dia”, comenta a empreendedora, acrescentando que cada item tem uma tecnologia por trás, como a base que possui dois ativos positivos para a saúde da pele. Atualmente, o carro-chefe da marca são os iluminadores corporais, além das maquiagens para pele.

Sem fila no SUS - Tem ideias que surgem da parceria entre dois negócios. A Sigemec oferece consultoria especializada para o setor público, oferecendo suporte em áreas como educação, saúde e assistência social. Segundo a gerente de relacionamento Vera Lucia Plein, atualmente a empresa está presente em 18 estados brasileiros, somando mais de 200 municípios atendidos. A Sigemec Saúde monitora os principais programas do Ministério da Saúde e, recentemente, por meio de uma parceria com a healthtech WeConecta, lançou uma plataforma inteligente que utiliza o WhatsApp para automatizar a comunicação com cidadãos. Marcius dos Santos, Vera Lucia Plein, Camila dos Santos e Lucas fazem parte da equipe idealizadora da plataforma JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC Tem ideias que surgem da parceria entre dois negócios. A Sigemec oferece consultoria especializada para o setor público, oferecendo suporte em áreas como educação, saúde e assistência social. Segundo a gerente de relacionamento Vera Lucia Plein,A Sigemec Saúde monitora os principais programas do Ministério da Saúde e, recentemente, por meio de uma parceria com a healthtech WeConecta,

De acordo com Marcius dos Santos, fundador da WeConecta, a principal proposta da solução é resolver problemas críticos no SUS, como a evasão de pacientes e a gestão ineficiente de filas de espera para exames e cirurgias. Por meio de alertas automáticos, o sistema permite a confirmação ou o reagendamento de horários, evitando a ociosidade de profissionais e o desperdício de recursos financeiros. “A Sigemec criou uma plataforma onde cadastramos todos os usuários que têm uma demanda relacionada ao SUS e nós criamos, de forma automatizada, alertas inteligentes via WhatsApp para cada cadastro. O objetivo central é modernizar a máquina pública, garantindo transparência e uma conexão direta e acessível entre a gestão municipal e a população” , destaca Marcius.