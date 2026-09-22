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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 16:52

O que vai abrir onde foi Café do Porto e Z Café no Moinhos?

Croq D'or vai ocupar ponto ao lado de galeria onde estreou na rua Padre Chagas, no Moinhos

Croq D'or vai ocupar ponto ao lado de galeria onde estreou na rua Padre Chagas, no Moinhos

CROQ D'OR/DIVULGAÇÃO/JC
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"Na Croq D'or, cada viennoiserie nasce como uma obra de arte", diz o Instagram da marca. Em breve, esses pães doces e folhados, que seguem elaboração francesa, estarão no imóvel que foi o Café do Porto (até 2020) e Z Café (fechado em agosto). A proprietária, a chef e nutricionista Cristiane Owicki Silva, disse ao Minuto Varejo que pretende abrir no novo ponto no começo de novembro
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A dica sobre a novidade foi repassada à coluna pela titular do podcast Idade não é Documento, Miréia Borges, atenta moradora do bairro. A marca vai estar ao lado da atual loja, na galeria vizinha. A Croq D'or vai manter o ponto atual para a produção, explica Cristiane. Já o novo endereço, cujo projeto e obras estão sendo definidas, vai resolver um "doce" problema
"O espaço atual se tornou pequeno para acompanhar o crescimento e atender adequadamente as necessidades de atendimento e produção", comenta a nutricionista e chef de cozinha, que fez cursos no Le Cordon Bleu, uma das escolas de gastronomia francesas mais famosas do mundo, com aulas com o chef boulanger Frédéric Nhoël.
Sobre o novo endereço, a chef lembra que foi "frequentadora e admiradora do Café do Porto e do Z Café". "Espaços que fizeram parte da minha construção como consumidora e apaixonada pelo universo das cafeterias", descreve ela:
"Poder ocupar esse endereço é uma honra e também o compromisso de respeitar sua história, dando continuidade a esse legado com a nossa identidade, dedicação e amor pela gastronomia". Entre as novidades mais recentes, estão o cinnamon cookie roll Nutella e
cinnamon cookie roll doce de leite.

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"Estamos preparando uma nova etapa da nossa história", avisa a empreendedora, que encara a nova empreitada como "uma resposta ao carinho e à receptividade do público de Porto Alegre desde a abertura do negócio", que estreou há apenas um ano. 

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