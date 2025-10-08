Zaffari erguerá torre multiuso ao lado de shopping em São Paulo

O Grupo Zaffari
tem um portfólio de novos complexos e varejos no Rio Grande do Sul
, mas também tem novidades em São Paulo
, único estado fora da sede com investimentos
da marca até agora. Um dos projetos na capital paulista envolve expansão do Bourbon São Paulo
, na avenida Pompéia, na zona Oeste. A coluna Minuto Varejo
noticiou também o novo hipermercado qu será aberto na cidade
.
Ao lado do shopping, vizinho da arena Allianz Parque, do Palmeiras, vai ser erguido um complexo multiuso, com uma torre residencial e comercial. O mega terreno, com quase 4,2 mil metros quadrados, já está quase todo limpo, faltando demolir um imóvel.
Bourbon São Paulo foi a primeira operação da bandeira gaúcha na maior cidade do País
PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Trata-se do ponto onde fica uma pastelaria, que opera há décadas no endereço, e terá outra localização próxima, definida após acordo com os empreendedores, apurou a coluna em conversa com funcionários do estabelecimento.
O grupo varejista explicou ao Minuto Varejo: "A empresa está concluindo os projetos e orçamentos da solução a ser adotada na área do imóvel, na esquina da avenida Pompéia com a avenida Palestra Itália".
O Zaffari diz que construirá "um empreendimento de uso misto, com uma torre residencial e andares com lojas comerciais". "Após as devidas aprovações e contratações, a empresa poderá compartilhar informações complementares", indica.
Pastelaria, que opera há décadas na área do futuro complexo, vai se mudar para perto
PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
O projeto terá uma passarela conectando os dois empreendimentos. "Estrutura metálica, com elementos vazados, floreiras nas laterais e cobertura transparente, misturando totalmente com a vegetação e paisagem existente na rua", descreve prospecto sobre o projeto.
Hipermercado e atacarejo serão abertos pelo Zaffari em SP
A coluna noticiou, na semana passada, que o grupo terá mais um supermercado em São Paulo. O terceiro hipermercado vai suceder o Carrefour no Shopping Center Norte, cujos donos, a família Baumgart, planeja montar no entorno um bairro-cidade, o Cidade Center Norte. A loja do Zaffari será um dos atrativos para fluxo. Os outros dois supermercados de grande porte ficam no próprio Bourbon e no Morumbi Town.
Projeto mostra deve ser o complexo (à dir.) que será ligado por uma passarela ao Bourbon
MINUTO VAREJO/JC
O grupo gaúcho, porém, disse apenas que "ainda não possui destinação definida para o local". O registro do CNPJ do novo estabelecimento já foi feito, apurou a coluna. O Zaffari está erguendo também um atacarejo da bandeira Cestto em Taboão da Serra, que será aberto no fim do primeiro trimestre de 2026, projeta a marca.