Zaffari erguerá torre multiuso ao lado de shopping em São Paulo

Grupo Zaffari tem um portfólio de novos complexos e varejos no Rio Grande do Sul, mas também tem novidades em São Paulo, único estado fora da sede com investimentos da marca até agora. Um dos projetos na capital paulista envolve expansão do Bourbon São Paulo, na avenida Pompéia, na zona Oeste. A coluna Minuto Varejo noticiou também o tem um portfólio de, mas também tem, único estadoda marca até agora. Um dos projetos na capital paulista envolve, na avenida Pompéia, na zona Oeste. Anoticiou também o novo hipermercado qu será aberto na cidade

Ao lado do shopping, vizinho da arena Allianz Parque, do Palmeiras, vai ser erguido um complexo multiuso, com uma torre residencial e comercial. O mega terreno, com quase 4,2 mil metros quadrados, já está quase todo limpo, faltando demolir um imóvel.

Bourbon São Paulo foi a primeira operação da bandeira gaúcha na maior cidade do País PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Trata-se do ponto onde fica uma pastelaria, que opera há décadas no endereço, e terá outra localização próxima, definida após acordo com os empreendedores, apurou a coluna em conversa com funcionários do estabelecimento.

O grupo varejista explicou ao Minuto Varejo: "A empresa está concluindo os projetos e orçamentos da solução a ser adotada na área do imóvel, na esquina da avenida Pompéia com a avenida Palestra Itália".

O Zaffari diz que construirá "um empreendimento de uso misto, com uma torre residencial e andares com lojas comerciais". "Após as devidas aprovações e contratações, a empresa poderá compartilhar informações complementares", indica.

Pastelaria, que opera há décadas na área do futuro complexo, vai se mudar para perto PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O projeto terá uma passarela conectando os dois empreendimentos. "Estrutura metálica, com elementos vazados, floreiras nas laterais e cobertura transparente, misturando totalmente com a vegetação e paisagem existente na rua", descreve prospecto sobre o projeto.

Hipermercado e atacarejo serão abertos pelo Zaffari em SP

A coluna noticiou, na semana passada, que o grupo terá mais um supermercado em São Paulo. O terceiro hipermercado vai suceder o Carrefour no Shopping Center Norte, cujos donos, a família Baumgart, planeja montar no entorno um bairro-cidade, o Cidade Center Norte. A loja do Zaffari será um dos atrativos para fluxo. Os outros dois supermercados de grande porte ficam no próprio Bourbon e no Morumbi Town.

Projeto mostra deve ser o complexo (à dir.) que será ligado por uma passarela ao Bourbon MINUTO VAREJO/JC

O grupo gaúcho, porém, disse apenas que "ainda não possui destinação definida para o local". O registro do CNPJ do novo estabelecimento já foi feito, apurou a coluna. O Zaffari está erguendo também um atacarejo da bandeira Cestto em Taboão da Serra, que será aberto no fim do primeiro trimestre de 2026, projeta a marca.