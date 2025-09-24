Cafeteria com padaria e pegada sustentável abre em shopping no Quarto Distrito

O aroma de café e pãozinho quente está prestes a exalar no complexo comercial arrasado pela enchente de 2024 em Porto Alegre. O Fermenta Pão e Cozinha é a nova operação do DC Shopping, no Quarto Distrito, na Zona Norte da Capital.

abre nesta quinta-feira (25), em ritmo de soft opening (vai aos poucos acelerando), bem na entrada pela rua Frederico Mentz, e como segundo negócio dos mesmos antigo Mercado Paralelo, fechado pela cheia e que não retornou ao complexo. A operaçãoem ritmo de soft opening (vai aos poucos acelerando), bem na entrada pela rua donos do restaurante que abriu no primeiro semestre na área do, fechado pela cheia e que não retornou ao complexo.

O MuleBule, do empresário da área de alimentação de Porto Alegre, Nelson Ramalho, está por trás da cafeteria e do Refeitório, empreendimento com refeições numa pegada voltada ao pessoal que trabalha no Instituto Caldeira, vizinho do DC, e outras empresas do entorno.



A ideia é ter produção de pães artesanais, croissants, prato do dia, lanches e cafés. O menu terá o Smash do Fermenta (Burger) e o Guisadin (almoço). O MuleBule tem expertise de atuar com eventos ligados à gastronomia e deve usar essa retaguarda para apoiar a cafeteria, como já faz com o Refeitório, explica Ramalho.

O empreendedor também lembra que as duas operações se inserem na aposta de desenvolvimento de serviços na região, para dar conta do fluxo corporativo, de moradores e do público de outras regiões que vinha já frequentando o DC.

"O Fermenta é mais que uma padaria. É um lugar de encontro para apreciar produtos artesanais de qualidade e compartilhar momentos", conceitua, em nota, Adelar Kleinert, diretor operacional do MuleBule.

Para reforçar a proposta, o projeto do espaço seguiu na mesma linha. A arquiteta Lisiara Simon, que lidera a Trino Arquitetura, conta que o ambiente foi pensado para "estimular a convivência". Um dos trunfos é focar a sustentabilidade, que já é uma marca da Trino. Painéis coloridos da fachada têm resíduos de tubos de creme dental. "São 18.750 unidades recicladas transformadas em mesas e elementos decorativos, refletindo o compromisso com a sustentabilidade e a transformação de resíduos em design", comenta Lisiara.

A nova casa, que envolveu investimento de R$ 500 mil, vem conectada também com lazer, que vinha sendo uma marca dos ocupantes anteriores. Vai ter "party coffee", às quintas e sextas, das 17h às 19h, bem na pegada de happy-hour. Aos sábados, tem feijoada no Refeitório, por exemplo.

DC Shopping pode ter mais empreendimentos

Enquanto a ponta voltada ao hub de inovação ganha mais atrações, mesmo com muitos espaços do antigo Mercado Paralelo ainda fechados, entre eles o casarão que foi galeteria, o lado mais próximo da rua Voluntários da Pátria está com muitas lojas ociosas. Poucas marcas de decoração e mobiliário ainda estão funcionando, reabertas pós-cheia.