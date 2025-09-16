Centro Histórico de Porto Alegre tem de ser mais atrativo a consumidores

O Centro de Porto Alegre pode atrair mais empresas e mais público, leia-se moradores e potenciais consumidores, com ações profundas de revitalização e incentivos para instalação de negócios e aquisição e melhorias de imóveis. As condições pautaram as manifestações dos três convidados do Menu POA, que foi realizado nesta terça-feira (16) na sede da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). O lojista e vice-presidente do SindilojasPOA, Carlos Klein, foi objetivo sobre o que fazer.

"Precisa de uma análise crítica da jornada do consumidor, que hoje tem muitas opções para não vir ao Centro", opinou o lojista, entre elas as tele-entregas e opções de polos comerciais em outras regiões da Capital. "Mas o Centro é o melhor modal logístico da cidade, pois tem carros, ônibus, trem e barco", citou Klein, sugerindo: "O Centro tem de ser administrado com um grande shopping center a céu aberto".

Kleber Sobrinho, sócio da Recons, empresa que adquire ativos imobiliários e faz reforma e cria novos usos, como para moradia de temporada, acredita que "vamos viver um novo Centro", mas dependerá de exemplos como o dele de forma mais intensiva. "O Centro Histórico foi, em 2024, o segundo local que mais vendeu imóveis, mas só 11% para residências. Não existe lugar mais barato para morar do que na região", valoriza Sobrinho.

Francisco Maraschim Zancan, arquiteto e sócio da Space Hunters, que faz estudos para instalação de empreendimentos indicando melhores pontos para ter bom desempenho, opina que a proposta de novo Plano Diretor, que tramita na Câmara de Vereadores, cria condições para mais projetos e investimentos. "O projeto reflete mudanças de mentalidade da cidade", associa Zancan, vinculando as melhorias para atrair mais ocupantes e negócios: "Porto Alegre precisa ser mais competitiva para atrair investimentos na região. O novo Plano Diretor gera condições para isso". A presidente da ACPA, Suzana Vellinho, fez a mediação. No Menu POA, também houve homenagem a Wilma Santos, da família que comandou a rede já extinta JH Santos e trouxe a Junior Achievement ao Brasil.