Capital do Calçado reativa campanha de liquidação em 2026 com foco no comércio do Centro

Uma das maiores cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) e conhecida como Capital do Calçado vai reativar sua tradicional campanha de descontos na largada do ano. Sim, o Liquida Novo Hamburgo volta com tudo em fevereiro de 2026, segundo decisão recente da CDL Novo Hamburgo.

A última edição da campanha na Capital do Calçado foi em 2021, um ano após a eclosão da pandemia de Covid-19, que começou em março de 2020 no Brasil.

"O Liquida NH vai tentar aquecer um mês que historicamente é fraco em função do veraneio, por meio de ofertas e descontos para atrair os consumidores. A ideia é começar o ano com o comércio mais aquecido", projeta o presidente da entidade, Leonardo Lessa.

Antes de formatar a volta da ação, Lessa fez contato com a CDL Porto Alegre, que lidera a Liquida Porto Alegre, em busca de expertise e informações para levar inovações à promoção da cidade.

"É uma super entrega (Liquida POA) e a maior campanha do Estado. Queremos seguir o modelo porto-alegrense. Quem sabe mais entidades lojistas também possam aderir a esse tipo de iniciativa no ano que vem, o que dá mais força para as iniciativas", provoca o dirigente lojista.

A proposta de retomar o Liquida NH surgiu em meio à discussão do planejamento estratégico da entidade, que tratou de ações para fomentar o comércio. O alerta foi acionado em relação à situação na área central, que registra queda na circulação de pessoas, afetando as vendas do setor, destaca Lessa.

"Vem chamando a atenção o crescente número de imóveis comerciais desocupados", preocupa-se o presidente da CDL-NH.

Ao mesmo tempo, a cidade registra outro movimento, no rumo oposto, com a abertura de negócios fora do Centro. Lessa cita atacarejos de diferentes bandeiras, entre gaúchas, como Stok Center (Comercial Zaffari) e o futuro Cestto (Grupo Zaffari), e as catarinenses Fort (Grupo Pereira) e Via (Passarela), que ainda vai ser aberto. A Havan já começou a erguer loja nas margens da BR-116, perto do I Fashion Outlet Novo Hamburgo.

No bairro Canudos, Lessa cita que se formou núcleo com agências de bancos e cooperativas de crédito e mais comércios. "Vemos um comércio que ganha força fora do Centro em áreas com perfil de residentes trabalhadores da indústria, como o de Canudos", descreve o dirigente da CDL-NH.

No Centro, mesmo com o cenário de imóveis desocupados, a rede de supermercados de Santa Catarina Bistek ergue unidade, em área que já teve no passado filial do Nacional, bandeira do grupo Carrefour, que está sendo extinta, com fechamento de todas as lojas que ainda existiam.