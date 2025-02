Liquida Porto Alegre mobiliza time de vendas em lojas de rua

"Vamos lá. Estamos na expectativa de vender bastante", avisa a vendedora Raquel Clavelin, logo na entrada de uma das marcas que pontuam a movimentada rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico de Porto Alegre. "A gente joga confete no chão à espera dos clientes", descreve Nice Oliveira, de outro varejo da região. A motivação tem um motivo: o Liquida Porto Alegre já está no ar.

A CDL Porto Alegre prevê mais vendas. A campanha vai desta sexta-feira (21) a 1 de março em mais de 4,5 mil estabelecimentos.

Lojas se anteciparam ao dia oficial da largada da campanha, que é nesta sexta-feira. Nice reforça o envolvimento da equipe. "Estamos bastante empolgadas", garante ela, há 16 anos na operação que já está há 25 anos na Voluntários. Ela espera também uma clientela mais "solidária".

"Perdemos tudo aqui na cheia de 2024. A gente precisa que as pessoas comprem, e o Liquida é venda", resume Nice.

Raquel diz que os descontos estão em itens diversos, de meias a roupas para Carnaval, e indica na loja as ofertas, que têm também material escolar. "Tá tudo no Liquida", avisa a vendedora.

Daiana Cristina Barbosa, que trabalho em comércio focado em moda feminina, garante que ela e as colegas estão mais mobilizadas e que a campanha será melhor este ano.

"Estamos mais focadas em bater as metas, que são maiores que em 2024", explica Daiana, que indica as promoções com descontos que já chamam a atenção e quem passa em frente. A vendedora conta com uma ajuda: "As pessoas começam a receber salário. vão ter dinheiro para gastar."

A dona de casa Ronice Ferreira, diz que guardou um pouco do dinheiro de fim de ano à espera do Liquida. Detalhe: Ronice mora em Cachoeirinha, vizinha à Capital, mas compra roupas no Centro Histórico.

"No Natal, pensei: vou segurar um pouco de dinheiro para o Liquida", contou ela, que já começou a dar uma conferida nas promoções na rua Voluntários da Pátria.