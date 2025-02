Liquida Porto Alegre vai começar com projeção de mais vendas

A campanha de liquidação mais longeva do Brasil, com quase 30 anos, já está na rua. Apesar de oficialmente começar nesta sexta-feira (21), o Liquida Porto Alegre já estava vestindo lojas no Centro Histórico da Capital nesta quinta-feira (20). E uma curiosidade: de dirigentes da CDL Porto Alegre, capitã da campanha, vendedores de pontos na rua e consumidores, a empolgação com a nova edição domina.

"A gente espera mais vendas este ano do que em 2024. O Liquida é vantagem real para o consumidor, que vai ter condições diferentes do que ao longo ano", garante o presidente da CDL-POA, Irio Piva, que indica uma razão que pode alavancar a campanha. Para Piva, há uma arrancada nas vendas no setor, que segue o pós-cheias, mesmo que hajam condições macroeconômicas mais adversas na largada de 2025, como juros e inadimplência em alta.

"A cheia criou uma resiliência, uma casca nos empreendedores. Para sobreviver, o lojista precisa melhorar várias coisas, do atendimento a parcerias com fornecedores. Há um ganho de qualidade no setor, de quem resistiu, e isso vai estar no Liquida", aposta Piva.

CDL-POA aposta nas condições de pagamento que o parceiro Banrisul vai oferecer a lojistas NATHAN LEMOS/JC

A campanha vai até dia 1 de março, na janela do Carnaval. Aliás, entre os 4,5 mil estabelecimentos que se registraram, vestuário lidera, seguido de farmácias e joalherias e óticas. Em 2024, o número ficou próximo de 5 mil. A edição deste ano definitivamente não olha volume de pontos, mas qualidade de engajamento e do que levar aos consumidores.

Itens para a folia são considerados potenciais puxadores de vendas. Mas os descontos e promoções vão estar em uma diversidade grande de negócios.

Além disso, alimentação e hotelaria entram com força na Capital e oito cidades vizinhas, diz o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Paulo Geremia, dono da rede Di Paolo. "É uma grande oportunidade, pois muitas operações sentem ainda as férias, e a ocupação cai em hotéis. O Liquida vai atrair clientes que vêm do interior", aposta Geremia.

Pesquisa aponta que quase 80% dos consumidores está propenso a comprar, desde que tenha promoção atrativa (52,6% dos ouvidos). Já 26,3% afirmaram que vão adquirir produtos. Outra informação que animou: 50% das pessoas projetam gastar R$ 1 mil de tíquete. E um ponto de atenção: preço não liderou as razões para aproveitar o Liquida. Quase 40% dos entrevistados indicou flexibilidade para o pagamento.

A resposta para essa expectativa pode vir de um parceiro que voltou à cena da campanha. O Banrisul é o único apoiador que investe na ação. O banco fez isso na primeira edição, em 1997. O presidente da instituição gaúcha, Fernando Lemos, disse, na largada da ação, que "os consumidores terão vantagens, seja no parcelado sem juros (Bannricompras) e nas condições para lojistas".

A coluna Minuto Varejo provocou Lemos se teria "liquidação de juros", já que as taxas sobem e vão seguir nessa pegada. O Crédito Direto do Consumidor (CDC), muito usado para financiar as compras, está 2,5% ao mês.

"O banco fez condições diferenciadas para venda, com prazo sem juros, e o comerciante recebendo a venda à vista", destacou o dirigente lojista. "O consumidor, que á a grande estrela, será beneficiado", projeta Piva. "Preparem-se para comprar."

Pesquisa mostrou que 100% dos consumidores conhecem a campanha, mais que Black Friday NATHAN LEMOS/JC

Na largada, na sede da CDL-POA, o tom das entidades foi de valorizar o protagonismo da campanha, chamada de liquidação das liquidações, porque fecha o calendário promocional desde o fim do ano. Um razão torna quase obrigatório colocar o nome (pela popularidade) e estratégias para atrair clientes. Fevereiro é o patinho feito das vendas do ano.

O economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, mostrou que o faturamento cai 16% frente aos demais meses. Férias e Carnaval mais cedo explicam a lanterna, além de menos dias.

"É um período crítico para o setor. Os serviços também passam por isso", adiciona Frank. O momento econômico sinaliza para uma desaceleração mais forte, diz o economista, mas o Estado tem uma atividade com mais robustez e resiliência, opina Frank. A conjuntura é validada por mercado de trabalho mais ativo e ganho em renda. "A inflação está aumentando, mas a Região Metropolitana gaúcha tem a menor taxa média no País", avisa ele.

O economista alerta que os lojistas precisarão identificar quais são as reais demandas dos consumidores. "Se é parcelamentos ou descontos", exemplifica o especialista.

"O empreendedor precisa se mobilizar. Quando o estabelecimento movimenta o negócio, o consumidor é o grande vendedor. E quando o cliente não está tão disposto a comprar, receber vantagem real é fundamental", dá o tom Piva.