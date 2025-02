Liquida Porto Alegre é marcado por mais descontos e atrativos em 2025

O Liquida Porto Alegre, que vai até sábado (1 de março), veio este ano com mais agressividade em descontos para atrair consumidores, garantem lojistas. Além disso, a entrada de restaurantes e hotéis com mais força também eleva o desempenho, dizem players dos setores. Carnaval após a temporada do Liquida deu mais impulso, e as altas temperaturas levam mais público aos shoppings centers.

LEIA MAIS: Liquida Porto Alegre mobiliza time de vendas em lojas de rua

"Estamos liquidando tudo”, avisa Pedro Sasso, da Sasso Modas. “Melhoramos a venda do mês mais fraco do ano com vantagens aos clientes”, associa Esther Hermann, da Rosa Paulina.

Na campanha de liquidação mais longeva do Brasil, que soma 28 edições em 2025, segmentos e dirigentes apontam maior envolvimento e oferta de vantagens, muito focada em redução de preços e ofertas de estoques, como tônicas da estratégia levada aos consumidores. “Ainda não dá para saber quanto vai crescer, mas está indo muito bem”, garante o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva. A CDL-POA comanda o Liquida e este ano teve o retorno da parceria do Banrisul. “Sentimos muita diferença na mobilização, com os lojistas querendo oferecer algo especial, desde decoração a ações para chegar nos clientes”, destaca Piva.



No bloco de lojas com itens para Carnaval, a liquidação estou em campo antes e deu um empurrão para atrair foliões. “Ajudou muito”, afirma Vanessa Jardim, sócia da SV Fantasias, localizada no Centro da Capital. Segundo ela, a campanha mais a folia que começa no fim de semana foi a soma perfeita. “Deu mais efeito. Colocamos descontos de 10% a 25%. Tem itens já esgotados”, conta a lojista. No Pop Center, maior conjunto comercial do Centro, os lojistas esperam aumento de vendas nos próximos dias, na reta final da campanha. “O calor afastou um pouco o pessoal da região. Mas temos expectativa de vender bastante a partir desta quarta-feira. Os descontos estão bem atraentes, mais de 50%, principalmente com pagamento em dinheiro ou pix”, descreve Fábio da Rosa Machado, sócio da Fada Fit. “É pra reduzir estoque para entrar outra coleção”.



Com loja de rua em diversos bairros e em shopping, Sasso também apostou em muita promoção com corte de preços de modelos, de mais de 50%. “As clientes já esperam pela redução. É a cultura dos gaúchos nesta época. Temos bastante variedade e quantidade de produtos na loja”, grande o varejista de moda feminina. Patrícia Piccinini, da Ishtar, aponta que o desempenho em centros comerciais está melhor do que nas unidades de rua. “O Centro ainda não normalizou pós-cheias”, lamenta Patrícia.



Vice-presidente do SindilojasPOA e da CDL-POA, Carlos Klein, é bem direto sobre a temporada: “Tá muito bom, muito bom mesmo”. Para Klein, a assertividade da data está definindo o resultado. “Antes do Carnaval e com aulas já de volta. Ou seja, a cidade está povoada”, resume o dirigente. Além disso, Klein indica duas situações herdadas ainda da enchente de maio. Muitas pessoas tiraram férias após o evento climático, devido a limitações ambientais, e não puderam fazer o recesso no verão deste ano e ainda há compras para repor perdas de vestuário da inundação. “Mesmo calor, que tira mais gente do Centro, está levando fluxo para os shoppings. “As pessoas vão se refrescar e fazem compras”, endereça Klein. Ele ainda cita que a Capital recebe muitos turistas argentinos, que estão comprando e com tíquete bem mais alto que os residentes.

Silvia Rachewsky, gerente de marketing e comercial do Shopping Total, aponta aumento de 7% só no fluxo de automóveis no complexo na safra do Liquida. Esther, com loja no Total, fez uma ação inédita para o Liquida. “Uma live (transmissão em rede social) com peças exclusivas da coleção inverno 2025, pela metade do preço e para levar as clientes para a loja, onde tinha mais promoção”, descreve ela. “Levamos bastante gente. O Liquida é uma campanha muito forte e espontânea. O Carnaval vem depois. Só que em março vão ser cinco dias a menos. Vamos correr atrás”, projeta a lojista do Total.