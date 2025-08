Latam vai aumentar quase 50% número de voos no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul está definitivamente no radar da maior companhia aérea com atuação no Brasil. A Latam comunicou, durante encontro com agentes de viagens, outros operadores do setor e a Fraport Brasil, que vai ampliar em quase 50% o número de voos no segundo semestre no Estado.

LEIA MAIS: Latam terá voo direto de Porto Alegre a Buenos Aires

Para detalhar os planos, executivos da aérea e Fraport Brasil fizeram reunião na sede do complexo aeroportuário em Porto Alegre. Segundo a Latam, a expansão da malha aérea reforça "compromisso com o crescimento econômico e da conectividade na capital gaúcha".

A companhia ampliará de 157 para 230 o seu volume de voos semanais no Estado. Novas rotas estão no plano. Na lista, estão Porto Alegre-Belo Horizonte (14 voos semanais), Florianópolis (7) e Buenos Aires/Aeroparque (3).

Outros destinos já disponíveis têm elevação na oferta: Curitiba (de 7 para 12 voos semanais), Galeão (de 17 para 28) e Brasília (de 14 para 21). A companhia informa que tem hoje a maior malha da história no Brasil, com voos regulares para 56 aeroportos em todas as regiões do País. No front externo, a empresa faz hoje 90 destinos internacionais.

“Só neste segundo semestre, vamos ampliar em 46% o nosso volume de voos, superando não somente o mesmo período de 2024, mas também o período anterior ao fechamento temporário do Salgado Filho", comenta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, em nota.

A Fraport Brasil também detalhou investimentos realizados no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Executivos da Latam Brasil fizeram visita técnica nas instalações. O aeroporto teve um forte impacto em 2024 durante a enchente histórica, que fechou o terminal para voos por mais de cinco meses.

De janeiro a maio, a aérea transportou mais de 1 milhão de passageiros em voos domésticos com origem ou destino em Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias do Sul e Pelotas, quatro aeroportos que têm voos da Latam, alta de 17% em relação ao mesmo período de 2024, quando transportou 857 mil pessoas. A empresa responde por 36,5% do mercado gaúcho.