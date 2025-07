Quiero Café e mais três marcas vão abrir no maior shopping de Porto Alegre

Mais quatro marcas vão abrir em 2025 no maior shopping center de Porto Alegre e situado na Zona Sul da Capital. Puxa a lista a cafeteria Quiero Café, que já atingiu 80 unidades entre Região Sul, São Paulo e Minas Gerais. Também abrirão no BarraShoppingSul o Beleza na Web, Camarada Camarão e Vans, segundo informação da direção do complexo à coluna Minuto Varejo.

Este ano já entraram no mix Nathan's Famous, Lez A Lez, Eat Kitchen e Cameron. O Applebee’s foi reinaugurado no Baixo Barra.



A unidade no Barra será a terceira no modelo para shopping center e deve abrir em agosto, segundo a rede. A loja terá 70 metros quadrados e será ao lado da sorveteria Borelli, no Piso Jockey.

A rede gaúcha de cafeterias, uma das maiores do Sul, não para de crescer. Entre as aberturas deste ano, está a da loja conceito em Gramado. Na Capital, a última a entrar em operação foi a Pátio Guadix, também na Zona Sul.

Em videocast do Minuto Varejo, os sócios-fundadores da rede, Luís Felipe Ferreira e Matheus Fell, informaram que novos pontos desembarcariam em Joinville (segunda na cidade catarinense), Santo Ângelo e Camaquã (Rio Grande do Sul), e Maringá, Curitiba e Toledo, no Paraná.

Em 2024, a Quiero Café teve receita de R$ 195 milhões, alta de 27,8% sobre 2023. Para 2025, a meta é chegar a faturamento de R$ 250 milhões.

A dupla de sócios-fundadores começou o negócio em 2015, em Teutônia, no Vale do Taquari, para dar conta de uma demanda própria. Faltavam opções para ter almoço rápido, com comida boa, e também cafeteria e espaço para happy hour na cidade.