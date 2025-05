Quiero Café abrirá mais duas unidades em Porto Alegre em lista de 8 novas lojas

A maior rede de cafeterias do Rio Grande do Sul, nascida em Teutônia, vai abrir mais duas unidades em Porto Alegre. Entre elas, a terceira em shopping center. A Quiero Café está superando 70 lojas situadas nos tres estado do Sul, em São Paulo e Minas Gerais. Os dois fundadores da Quiero Café, Mateus Fell e Luís Felipe Wallauer Ferreira, informaram os novos planos durante a gravação do videocast da coluna Minuto Varejo, em Porto Alegre.

"Vamos abrir no Pátio Guadix e no BarraShoppingSul", revela Fell. A previsão dos dois novos pontos na Zona Sul da Capital é junho. Entre as últimas lojas abertas, estão a flagship em Gramado, a segunda no Aeroporto Internacional Salgado Filho e outra no ParkShopping Canoas, que é do mesmo grupo dono do Barra, o Multiplan.

Os fundadores contaram, durante o programa, gravado nos esàíduso da ProHub no campus da Pucrs, a trajetória da marca, que nasceu em 2015 em Teutônia, interior gaúcho. Em 2025, a operação chega a uma década.

"Temos oito lojas já definidas para implantação", comenta Fell. Na lista, estão, além das duas na Capital, Joinville (segunda na cidade catarinense), Santo Ângelo e Camaquã (Rio Grande do Sul), e Maringá, Curitiba e Toledo, no Paraná.

Em 2024, a Quiero Café chegou à receita de R$ 195 milhões, alta de 27,8% sobre 2023. “Foi um ano com desafios significativos, especialmente pelas enchentes de maio, que afetaram diretamente algumas unidades no Estado", citam os fundadores.

Para este ano, a meta é chegar a faturamento de R$ 250 milhões. Para isso, o foco estará em mais venda nas unidades existentes, novas lojas (15 é a meta - foram sete em 2024), incluindo atuais franqueados com mais pontos - a filial de Camaquã será do operador de Guaíba, cita Ferreira.



"Queremos validar o novo modelo de operação em shopping, que, se consolidado, pode abrir novas possibilidades de mercado”, destaca Fell. Levar o formato mais compacto para aeroportos é outra estratégia. Para pontos de rua, que são maiores, continua também a intenção de avançar para cidades do interior e ampliar a presença no Sudeste.

A evolução da Quiero começa a partir de 2017, com franquia. De 2018 a 2021, foram inauguradas 26 unidades, a primeira em São Paulo. Em maio de 2025, a marca chegou a 71 cafeterias, com característica de ter, além de cafés, refeições. Na loja de Gramado, foi instalada uma torrefadora de grãos, que é atração para visitantes, que podem ver o processamento do café, reforçando a pegada de experiência.