Cafeteria abrirá loja conceito em esquina famosa e movimentada de Gramado

A dupla fundadora de um das redes de cafeteria gaúcha que mais desponta no mercado não só no Rio Grande do Sul conseguiu um feito na nova unidade que vem por aí. A Quiero Café, dos sócios Luís Felipe Ferreira e Matheus Fell, vai desembarcar em um dos maiores polos turísticos do Brasil e em uma esquina com mega visibilidade e localização. Outra novidade: será uma flagship, a popular loja conceito.

O destino da unidade 69 da rede e 48ª no Estdo? Será Gramado e em um ponto com mega visibilidade, em uma das rótulas mais movimentadas da cidade, em uma casarão na avenida das Hortências, 1.700. Lembrando: a Queiro nasceu há move anos, em Teotônia, no Vale do Taquari.

Quando vai abrir? Ainda em março, garantem os empreendedores. A coluna Minuto Varejo acompanhava as tratativas para a marca conseguir acertar o contrato do ponto e, sim, anunciar que estava chegando em Gramado. A marca também já está em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e em Minas Gerais.

Projeto mostra como ser a Quiero Café, que era uma antigo sonho dos fundadores QUIERO CAFÉ/DIVULGAÇÃO/JC

O investimento é R$ 3 milhões. "O espaço vai contar com um torrador de café, cursos sensoriais, “jardim das xícaras” e itens exclusivos", avisa a rede. Também estarão no ambiente, claro, a cafeteria, restaurante e bar, segmentos que consolidaram o modelo do negócio.



“Por diversas vezes, sonhamos e avaliamos opções em Gramado. Muitas pessoas nos perguntavam sobre uma loja na cidade, muitos queriam, inclusive, levar a marca como franqueados ou com alguma sociedade, mas entendíamos que ainda não estávamos preparados", explica Fell, em nota para a coluna:

"Durante um tempo, isso acabou ficando distante. No início de 2024, retomamos esse sonho, construímos uma relação de parceria com empreendedores locais e começamos a estruturar novamente esse projeto, que é um dos mais importantes da nossa história”.

A loja conceito segue, inclusive, tendências oiu, quem sabem referências, de outras marcas icônicas do segmento. O Minuto Varejo lembra do exemplo da Starbucks, que tem em grandes cidades do mundo a , que é uma mega loja com experiência em alto nível com café, a cena de consumir a bebida, produtos e maquinário de torrefação, que fica à vista dos frequentadores. Em Nova York, a unidade Reserve Roastery fica em Meatpacking, em Manhattan.

Uma das novidades é que a unidade terá espaço de varejo, com produtos exclusivos QUIERO CAFÉ/DIVULGAÇÃO/JC

"O grande diferencial está na experiência imersiva para os apreciadores de café. Um torrador de café será instalado no local, permitindo que os grãos sejam torrados ali mesmo, tanto para consumo na unidade quanto para edições especiais, que serão distribuídas para as outras lojas da rede no Brasil", descreve a operação gaúcha.

Também terá ambiente para cursos e workshops sensoriais sobre café, área de varejo de produtos exclusivos, como cafés torrados no local, xícaras, camisetas e suvenires temáticos em referência à cidade. O "jardim das xícaras", na área externa, será uma área instagramável, com paisagismo e decoração temática.



“A gente quis ampliar um pouco o horizonte e oferecer algo a mais. A loja tem uma estrutura arquitetônica exclusiva”, destaca Ferreira. “Empregamos muita energia nesse projeto para fazer algo realmente diferente e que, com o tempo, torne-se mais uma atração turística da cidade”, ambiciona um dos sócios-fundadores.