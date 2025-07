Dia dos Pais e "sogros": consumidor mostra presentes, valor e onde comprará os presentes

O Dia dos Pais, próxima data promocional no radar do varejo, já tem lista de presentes, onde os consumidores pretendem comprar e até quem ganha espaço na cesta de gastos dos filhos e relacionados (maridos e esposas). Pais não são mais maioria na preferência. Ganharam espaço este ano os sogros, segundo pesquisa so Sindilojas Porto Alegre.

Pais respondem por 47,13% das citações, ante 55,8% de 2024. Os sogros saíram de 2,8% (ano passado) para 5,33% e avôs, de 1,5% para 3,07%.

O segundo domingo de agosto também deve movimentar quase R$ 200 milhões no comércio da Capital, diz a entidade. Serão R$ 192 milhões pela estimativa apurada na pesquisa sobre impactos da data para os lojistas. O tíquete médio deve ser de R$ 250,00.



Roupa lidera com quase 20% da preferência para quem vai ganhar presente, seguida por calçados (12%), cosméticos/perfumaria/produtos de higiene (9,3%), bebidas (6,98%), almoço/jantar e eletrônicos (3,88%). Para quem vai comprar, roupas chegam a 35,1%. Na segunda opção, aparecem cosméticos/perfumaria/produtos de higiene (14,2%).

A exemplo de outras datas, a maioria dos consumidores vai comprar na semana que antecede o domingo, dia 10 de agosto. Pagamento com cartão vai dominar (49,4%), depois vem dinheiro (20,86%) e Pix (18,23%).



Loja de shopping center (39,1%) ficou à frente de comércio de rua (35,3%) e e-commerce (12,8%). Outro detalhe. Mais de 80% das pessoas vai comprar sozinho o presente.



"Mesmo com o cenário econômico desafiador, o Dia dos Pais segue sendo uma data importante. Haverá, sim, boa procura por compras para a data", aposta o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, ao comentar, por nota, o panorama trazido na pesquisa.