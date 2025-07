Tabelionato com 262 anos será reforço para atrair público em complexo na orla de Porto Alegre

Fluxo é palavra mágica para um varejo e mais ainda para complexos comerciais. Um dos conjuntos situados quase de frente para a orla do Guaíba, em Porto Alegre, terá o reforço de um serviço de peso, ou melhor, de longevidade, com 262 anos, para incrementar o movimento e ainda, essa é a aposta dos donos do Trend City Center, atrair mais marcas para ocupar espaços ociosos. A enchente de 2024 provocou desocupações de salas, entre lojas e alimentação.

"Em breve, devemos começar nossa operação lá (Trend)", avisa Lucas Freier Ceron, à frente do 1º Tabelionato, o mais antigo do Rio Grande do Sul. O serviço, criado em janeiro de 1763 e que lavrou as primeiras escrituras de alforria de escravos, vai se mudar do Centro Histórico da Capital para o complexo na orla do Guaíba.

Vai dar uma retomada boa", projeta o diretor de propriedades da Dallasanta, Pedro Dal Magro. O grupo é o dono da área com o complexo e faz as locações. A Dallasanta também detém outros empreendimentos como o Paseo Zona sul e o Otto 2500, na Zona Sul. O grupo está com mais projetos a serem implantados - complexos na avenida Protásio Alves e em Guaíba. A Dallasanta também tem imóveis do ", projeta o diretor de propriedades dae faz as locações. A Dallasanta também detém outros empreendimentos como o, na Zona Sul. O grupo está com mais projetos a serem implantados -. A Dallasanta também tem imóveis do Nacional na avenida Aureliano Pintoi, na Capital, e em Canoas

O tabelionato vai se instalar em 340 metros quadrados em um dos acessos que ficam de frente para o Fórum. O espaço tinha antes um restaurante. O Trend City Center, vizinho do Praia de Belas Shopping (que fica em frente, no outro lado da avenida Ipiranga), é rodeado de estruturas judiciais, desde municipais a federais, além de torres com escritórios de advogados de diversas especialidades.

"A expectativa é estarmos no novo endereço a partir de 1 de setembro", adianta o tabelião, aprovado em concurso público para assumir o serviço. "O tabelionato é o primeiro e mais antigo do Estado, instalado em 1 de janeiro de 1763. Tem uma história muito legal!", comenta Ceron, que atuava como tabelião em um cartório em Santos, no litoral de São Paulo. Desde 1988, a definição de quem vai assumir tabelionatos e cartórios exige concurso. Antes, a sucessão familiar dominava o setor.

Ceron foi aprovado recentemente para a operação porto-alegrense. Foi a oportunidade para o gaúcho de São Borja voltar à sua terra. Ceron diz que, na largada, 22 pessoas vão trabalhar na estrutura. A sede atual do cartório fica na rua Andrade Neves, no coração do Centro, há mais de 57 anos. O serviço estar sem responsável, por isso a realização do novo concurso.

Trade City Center tem lojas em área horizontal onde ficam torres executivas e de residência GRUPO DALLASANTA/DIVULGAÇÃO/JC

"Vamos montar uma estrutura nova, moderna, eficiente e acolhedora. Estamos investindo na informatização do cartório e na qualidade da prestação do serviço público", garante o gestor. Entre as vantagens da futura instalação, estão acessibilidade (no complexo e de diversos pontos da Capital), estacionamento e posição em região estratégica.

Escolha do tabelionato

O registro de documentos, escrituras e outros documentos legais pode ser feito em qualquer tabelionato, lembra Ceron: "Você pode escolher qualquer tabelião da cidade, do estado ou Brasil para fazer escrituras", cita o tabelião. É uma relação de confiança e tradição".

"A escolha de onde realizar seus atos é guiada pela relação de proximidade, acessibilidade, confiança", completa ele.

No cartório, são feitas autenticação de documentos (cópias autenticadas), reconhecimento de assinaturas, escrituras de compra e venda, doação, inventário e união estável, exemplifica. O tabelião esclarece que muitos procedimentos que antes só podiam ser feitos por processos judiciais podem ser efetuados nas estruturas extrajudiciais.

"Um inventário, por exemplo, pode ser feito em cartório em poucas semanas. Uma mudança muito grande em relação aos antigos processos judiciais que levavam anos para terminar", contrasta Ceron.