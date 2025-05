Mercado 24 horas estreia em Porto Alegre e prevê mais 6 até dezembro

Uma bandeira de mercado que funciona 24 horas e tem quase duas dezenas de lojas no interior gaúcho, acaba de desembarcar em Porto Alegre e em um lugar que quebra a lógica. Em vez de farmácia em esquina, agora foi a vez do Uffa Mercado, que tem uma pegada de conveniência forte, ocupar um espaço deixado por uma agência bancária na avenida Protásio Alves, perto do Centro da Capital.

A marca pretende ter mais seis filiais até o fim do ano na Capital. A esquina da Protásio teve por décadas agência do Bradesco.

A marca abriu na semana passada na esquina da avenida com a rua Francisco Ferrer, no bairro Rio Branco. São quase 20 funcionários no ponto. O mix tem produtos não perecíveis, pães, café, lanches e bebidas. O fluxo na vizinhança é forte pela proximidade com o complexo do Hospital de Clínicas (HCPA), HPS e o polo de comércio do Bom Fim.

Minuto Varejo - mercado de conveniência - Uffa - 24 horas na esquina da Francisco Ferrer com avenida Protásio Alves - Porto Alegre - rede de cruz alta PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A chance de ter farmácia no ponto reduz devido à limitação de área, para ter vagas para parar, item quase obrigatório nas unidades. Mesmo assim, vale citar que pertinho, na esquina onde foi por décadas a loja de confecção Von Von, abriu uma Farmácia Popular. A coluna mostrou quando a operação chegou ao local. Na região, fechou, em outubro de 2024, a Ferragem Igor, depois de 70 anos de operação na Protásio

A Uffa tem origem em Cruz Alta. Hoje não 19 lojas, incluindo a recente porto-alegrense. Santa Maria, no Centro do Estado, concentra o maior número, com sete pontos. Na cidade universitária, os supermercados não abrem aos domingo, então o mercado de conveniência acaba sendo opção.

Até junho, entram em operação mais duas: em Passo Fundo e Santa Rosa.

O gerente da unidade, Gabriel Correa, explica que a operação é 24 horas. "Depois da meia-noite, atendemos pela janela. Voltamos a ter fluxo às 6h. Somos um mercado de proximidade, com proposta de tudo a toda hora", descreve o gerente. O valor do investimento para montar a unidade não foi divulgado.

Enquanto prevê mais meia dúzia de pontos na Capital, a rede tem planos grandes para os próximos anos. "O projeto para 2027 é estar com 85 lojas", conta Correa.