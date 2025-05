Atacarejo abre vagas para nova loja em Porto Alegre com salários de até R$ 6 mil

100 vagas de emprego para a terceira loja que abrirá de seu atacarejo em Porto Alegre. Detalhe que pode motivar candidatos em algumas funções: o salário pode chegar a R$ 6 mil na futura unidade do Desco, do grupo Imec, que será na Zona Norte da Capital, na avenida Assis Brasil, 4822. quarta maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul abriu mais depara a terceira loja que abrirá de seu atacarejo em Porto Alegre. Detalhe que podeque será na, na avenida Assis Brasil, 4822.

As remunerações vão de R$ 1.790,00 a R$ 6.050,00, informa o serviço de intermediação de emprego. A bandeira tem unidades no bairro Floresta, perto da área central, e na Zona Sul. A rede faturou quase R$ 1,9 bilhão no ano passado e somava 31 lojas entre atacarejos e supermercados.

A seleção começou nesta segunda-feira (26) na Agência FGTAS/Sine no Centro Histórico (rua Capitão Montanha, 192). Segundo o Sine, são 125 postos. As pessoas podem se candidatar até sexta-feira (30), apresentando documento de identidade com CPF e foto. As vagas podem er acessadas pelo Portal Emprega Brasil ou CTPS Digital.

A escolaridade exigida vai de Ensino Fundamental completo a Ensino Superior completo, dependendo da ocupação. Nas funções operacionais, não é exigida experiência, e cargos de liderança precisam ter atuado antes na área.



Entre as vagas, estão: gerente júnior (1), coordenador (1), líder administrativo (1), analista (1), assistente de estoque (2), auxiliar administrativo recebimento (1), auxiliar atendimento cliente (2), conferente (2), líder açougue (1), líder depósito (1), líder frente de caixa (1), líder fiambreria (1), líder hortifruti (1), líder loja (2), líder prevenção de perdas (1), tesoureiro (1), açougueiro (4), padeiro (1), fiscal caixa (4), fiscal prevenção de perdas (7), operador de empilhadeira (3), auxiliar limpeza (4), auxiliar açougue (4), auxiliar depósito (1), auxiliar fiambreria (3), auxiliar hortifruti (4), repositor laticínios (3), repositor (loja) (21), auxiliar padaria (6) e operador loja - função de caixa (36).