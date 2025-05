No ponto: Serafina Marketing, Igreja Católica, Janela do Vinho e Canoas Shopping

> Lucas Alban, da Serafina Marketing, analisa a estratégia da Igreja no conclave e anúncio do novo papa, o norte-americano Robert Francis Prevost, agora Leão XIV, e quanto pode servir de referência para ações de empresas em outros segmentos. "O momento da fumaça branca é o que todas as marcas querem", avisa Alban, que abriu recentemente escritório da Serafina em Nova York.

"A Igreja trabalha com o ritual que fascina, a atenção e expectativa. Muitas marcas fazem isso para prender a atenção. Entre os exemplos, temos os desfiles de moda e as ativações de rua", cita Alban. A atuação na transição de comando, mais referência da Igreja, serve de parâmetro nas trocas de gestão e nos cuidados para não perder a história do negócio.



> A Janela do Vinho, que abriu a primeira unidade em janeiro em Porto Alegre, , que abriu a primeira unidade em janeiro em Porto Alegre, desembarca em Gramado em junho , em espaço no Hotel Giardino di Pietra.

> O Canoas Shopping tem novo gestor. É o tem novo gestor. É o Grupo AD, com43 complexos pelo País , e à frente dos shoppings Gravataí, Passo Fundo, Pelotas e Pontal, na Capital.