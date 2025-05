Grupo gestor de quatro shoppings no RS assume complexo de Canoas

Nova gestão em um dos mais antigos e tradicionais shopping centers da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). E com um detalhe: um grupo que já administra outros quatro empreendimentos do setor no Estado agora está à frente do Canoas Shopping, segundo nota enviada nesta sexta-feira à coluna Minuto Varejo.

O Grupo AD, que tem na carteira 43 complexos pelo País - 15 com participação no capital do ativo -, entre eles Gravataí Shopping, Passo Fundo Shopping, Pelotas Shopping e Pontal Shopping, em Porto Alegre.

O portfólio completo do AD tem mais de 6 mil lojas, que atraem 225 milhões de consumidores ao ano e vendas de mais de R$ 7,5 bilhões.



"A entrada do Canoas Shopping no portfólio do Grupo AD faz parte da estratégia de ampliação da empresa, baseada no desempenho operacional dos últimos anos e na ampliação de suas atividades comerciais", anota o AD, em nota.



“A chegada do Grupo AD marca um novo ciclo de gestão para o Canoas Shopping, com foco em fortalecer operações, aprimorar a experiência dos consumidores e ampliar as oportunidades para os lojistas", comenta, no comunicado sobre a gestão, Marli Schneider, gerente-geral do shopping. O Canoas foi afetado pela enchente de 2024.



O Canoas Shopping estreou em 1998. Hoje tem mais de 200 lojas, 1.390 vagas de estacionamento e 200 para motos e bicicletas.