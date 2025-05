Depois de Porto Alegre, Janela do Vinho desembarca em Gramado

Janela do Vinho, que estreou em janeiro em Porto Alegre, como mostrou a plataforma de conteúdo de Serra Gaúcha. O negócio, com proposta de mais experiência e acesso à bebida, abre na primeira quinzena de junho em um dos hotéis de Gramado, um dos maiores polos turísticos do Brasil. A operação ficará no Hotel Giardino di Pietra, na avenida Borges de Medeiros, 2001, área central da cidade. , como mostrou a plataforma de conteúdo de empreendedorismo do JC, GeraçãoE , está subindo a. O negócio, com proposta de mais experiência e acesso à bebida, abre na primeira quinzena de junho em um dos hotéis de, na avenida Borges de Medeiros, 2001, área central da cidade.

O casal Fernanda Schindler e Piettro Kayser teve a ideia de montar a Janela do Vinho, após viagem a Florença, na Itália, um dos paraíso da arte e cultura do país e também com produção vitivinícola. Na cidade da Toscana, o casal conheceu as Buchette del Vino, "pequenas janelas medievais que, desde o século XVI, serviam vinho diretamente a quem passava", conta a dupla, em nota. A associação das "Buchette" italiano reconheceu o negócio gaúcho.

Em Porto Alegre, primeira unidade da janela do Vinho fica no bairro Cidade Baixa NATHAN LEMOS/JC

O visual do ponto é o mais atrativo. Na Capital, é possível conferir na Travessa da Paz, 44, no bairro Cidade Baixa. A fachada tem uma pequena janela com sino, que é tocado pelo cliente para ser atendido e escolher a bebida. Vinhos de Alto de Pinto Bandeira, na Serra, estão na carta da Janela.

"É uma forma de redescobrir o prazer da bebida de forma sensorial, livre de preconceitos”, define Kayser.



O proprietário do hotel, Valdinei Ecker, aposta que a atração vai gerar "conexão emocional e cultural". “Nossa família é descendente de italianos. Em viagens a Florença, tivemos a oportunidade de viver essa experiência”, recorda o empresário, na nota.