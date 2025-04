Tela começa a testar inovações no Praia de Belas

Vinho feito com uso de Inteligência Artificial (IA). Azeite das melhores casas gaúchas. Doce de leite produzido em Uruguaiana. Louça para café, moda, decoração, acessórios. Em vez de pagar no caixa, em pé, o cliente senta no sofá para acertar a comprinha. Trilha musical e aromas que propõem uma desacelerada para o cliente que entra na loja.

Tudo isso compõe a Tela (Tela Curadoria de Produtos Locais), operação criada para mostrar marcas autorais gaúchas e uma das mais recentes a estrear no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, e que vem com um conceito inédito entre as iniciativas do Sebrae no País. “Não conheço nada parecido”, avisa Tatiane Alves, diretora da Compassing, que atuou na concepção do ponto.



“Os consumidores se surpreendem a cada micro momento na loja”, resume o coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa. “Eles gostam da ideia de não fechar a conta no caixa. A trilha e o aroma geram aconchego e dão mais motivos para ficar mais tempo no ambiente”, acrescenta Zortéa, citando que a Tela testa inovações de mercados de referência, como Nova York, e também é um laboratório para outros empreendedores conhecerem novas práticas.

Na edição deste ano da Feira Brasileira do Varejo (FBV), em fim de maio, a loja será um dos destinos do Varejo Experience.



A Tela fica no terceiro piso do Praia, perto do acesso à academia. A escolha do complexo seguiu o perfil de fluxo e vizinhança. Segundo Zortéa, imagens de câmeras geram o mapa de calor de áreas que atraem atenção e venda, ajudando a gerenciar o mix para melhorar o desempenho das marcas. “O resultado ficou melhor do que a gente projetou”, garante Dani Machado, que atua com moda no Sebrae-RS.