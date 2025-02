Sebrae-RS define 24 marcas da Tela, loja que abrirá no Praia de Belas

As marcas que vão compor a primeira formação da nova loja do Sebrae-RS, que promete muita experimentação, uso de inovações e foco em valorizar o ponto físico, já foram definidas. A coluna Minuto Varejo teve acesso à lista de empresas gaúchas que estarão na Tela. A previsão é abrir ainda em fevereiro no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre.

VIDEOCAST: Como vai ser a Tela, loja para inovar no varejo

O projeto de arquitetura é do escritório de Vera Zaffari, com atuação focada em varejo. A Tela ficará no terceiro piso do Praia, perito do acesso à academia.

O primeiro time da loja terá Flaya Brand, Bizet, Declari, Elisa Graef, Malebi, Moni, Tout, Pimenta Mimosa, Janine Passini, Maria Pavan, Artha, Jane Beauty, Lavanda Co, PR Saboaria, Koala, Lyovibes, Gabriel Rodrigues, Casa Tertúlia, Brazô, Geleias da Bisa, Vivente, Pala do Sul, Mon Julli e Orgânicos Mariani.

No mix, tem moda feminina, passando por acessórios, decoração, bem-estar e gastronomia, detalha o Sebrae-RS, para a coluna. O organismo de apoio à micro e pequenas empresas trabalha com a estreia no primeiro trimestre de 2025.